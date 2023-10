Hokejisté pražské Sparty se z první porážky v sezoně rychle oklepali a doma proti Vítkovicím předvedli velmi dobrý výkon korunovaný výhrou 3:2. Ostravané odskočili do vedení po zásahu Petra Chlána, domácím ale fantasticky zahrála druhá útočná formace. V přesilovce srovnal Roman Horák, vývoj otočil Pavel Kousal a na rozdíl dvou branek navýšil Josh Kestner. Jenže sparťanská neproduktivita v koncovce mohla domácí málem mrzet. V závěru snížil Marek Kalus, ale Vítkovice už sahaly po vyrovnání jen marně.

Roman Horák ze Sparty napadá Dominika Lakatoše z Vítkovic ve vzájemném utkání z listopadu 2022. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První zaškobrtnutí v sezoně nedonutilo trenéra Pavla Grosse k odbočení z nastolené cesty. Sparta nastoupila proti Vítkovicím v totožné sestavě jako proti Brnu a od úvodu se stejně jako v předchozích kolech chtěla prezentovat aktivním hokejem.

Jenže ani tlak a velká střelecká převaha ke gólu v první části nevedly. Po čtvrthodině hry se naopak před brankovištěm Pražanů uvolnil před Mikliše hostující Petr Chlán a šikovnou tečí překonal Jakuba Kováře v brance domácích.

Sparta ve druhém dějství neslevila ze své aktivity a vstřelené branky se dočkala v přesilové hře. Kestner sice netrefil puk ideálně, ale Roman Horák byl dobře postavený a dorážel prakticky do prázdné brány. Vítkovice tak opět potvrdily, že oslabení letos zdaleka není jejich silnou stránkou.

Neporazitelnost Sparty skončila. Doma nedala Brnu ani jeden gól

Přesilovky to je ovšem jiná. Chlán mohl Ostravanům vrátit vedení v početní výhodě, trefil ale jen tyč a do trháku odskočili domácí. Horák s Kestnerem příkladně napadali a po získání puku vypálil přesně do horního růžku Pavel Kousal. Další šance ale sparťané nevyužili, a tak bylo před závěrečným dějstvím vše otevřené.

To ovšem neplatilo dlouho. Už v první minutě třetí části předvedla skvělou práci opět Horákova formace a Josh Kestner dorážel do úplně prázdné branky. Trefil se vůbec poprvé v dresu Sparty a v české extralize.

Tým z hlavního města měl i ve zbytku utkání herní převahu, všechny další šance ovšem zlikvidoval hostující brankář Lukáš Klimeš. A to mohlo domácí mrzet! Vítkovice sáhly v závěru k risku bez gólmana a necelé dvě minuty před koncem zdramatizovaly poslední sekundy zásluhou Marka Kaluse. Krieger pak ale v rozhodujícím momentu selhal a nezařídil svému týmu alespoň bod.

Hokejisté Slavie se obléknou do růžové a podpoří boj proti rakovině

„Odehráli jsme perfektní první třetinu, pak nám to tam nepadlo v přesilovce, když dal Chlán tyč. Sparta má silné mužstvo, my měli trochu okleštěnou sestavu. Klíčem byl gól na 3:1 hned v první minutě třetí třetiny. Cením si ale hráčů, že hrají do poslední minuty a sekundy. Tlačili jsme Spartu, ale nemáme štěstí,“ hodnotil hostující trenér Miloš Holaň pro O2 TV Sport.

„Věděli jsme, že Vítkovice sem přijedou po velmi dobré třetí třetině v posledním zápase. Momentum si vzali s sebou a náznaky rychlého protiútoku tam byly. My ale nehráli vůbec špatně, jen jsme potřebovali víc trpělivosti. Po první třetině jsme si řekli, abychom tak pokračovali dál, povedlo se nám to a strašně nám pomohla přesilovka a druhý gól. Někdy má jedna lajna momentum, což nám pomáhá,“ ohlédl se za utkáním i sparťanský kouč Pavel Gross.

HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Horák (Kestner, Kousal), 37. Kousal (Horák, Kestner), 41. Kestner (Horák) – 16. Chlán (Raskob, Mikuš), 59. Kalus (Raskob, Lakatoš). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Rozhodčí: Jaroš, Hribik – Ondráček, Šimánek. Diváků: 9863. Nejlepší hráči utkání: Roman Horák – Lukáš Klimeš.



HC Sparta Praha: J. Kovář – Irving, Kempný, Mozík, Němeček, Moravčík, Krejčík, Mikliš – Řepík, Sobotka, Chlapík – Kestner, Horák, Kousal – Hauser, Lajunen, Buchtele – Vitouch, Najman, Forman.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Gewiese, Stehlík – Kalus, Chlán, Bukarts – Lakatoš, Krieger, Fridrich – Kotala, Claireaux, Krejsa – Lednický, Přibyl, Dej.