/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Slavie za sebou mají hodně divokou sezonu. V průběhu ledna byli v tabulce Chance ligy na posledním (a sestupovém) místě s pětibodovým mankem na předposlední Znojmo, které navíc mělo o zápas méně. Pak ale přišla ohromná stíhací jízda, která partuz Edenu dostala až na devátou příčku zajišťující předkolo play-off. V něm slávisté stejně jako loni neprošli přes Jihlavu.

Slavia - Kolín: Vítězný gól zápasu | Video: Deník/Michal Káva

„Bylo to velké zklamání, nikdo nechce prohrát poslední zápas sezóny, ale bylo vidět, že nám už trochu nešly nohy. Šli jsme do toho, ale skoro od začátku sezóny jsme dotahovali z posledního, předposledního místa. Půl sezónu jsme hráli na krev a jako v play-off. Už nám trochu došly síly, ale nemáme se za co stydět,“ míní opora zadních řad Jan Holý.

Druhý zápas předkola v Pelhřimově, kde hraje jihlavská Dukla své domácí zápasy, byl hodně divoký, plný bitek a na konci zápasu byl po ošklivém faulu vyloučen kapitán Slavie Tomáš Knotek, který pak dostal pro rozhodující zápas stopku.

Nosítka na ledě, zraněný trenér. Disciplínárka bude mít plno práce

„Pokaždé je to těžké, je to lídr v kabině i na ledě. Chyběl nám, v kabině jsme si říkali, že chceme vyhrát i pro něj. Bohužel jsme to nezvládli,“ povídá Holý a pokračuje: „Shodli jsme se, že nám to v Pelhřimově nějak nesedí, nehraje se tu příliš dobře. Největší rozdíl byl ale v tom, že v prvním zápase jsmes nimi drželi krok, dokonce jsme byli po jeho většinu lepší, ale tady nám to nešlo.“

S konečným devátým místem musí v Edenu panovat alespoň dílčí spokojenost, vzhledem k vývoji celé sezony. „Nikdo nechce říct, že vypadnout v předkole je ús-pěch, ale po průběhu sezóny to úspěch je. Od prvního kola jsme byli na chvostu tabulky a bojovali jsme o přežití. Na začátku ledna jsme byli poslední o pět bodů, Znojmo mělo zápas k dobru. Od té doby se nám to nalepilo, bojovali jsme jeden za druhého a zvládli jsme to udržet. Nikdy jsem takovou sezónu nezažil a doufám, že už nebudu muset zažít, ale klobouk dolů před týmem, že jsme to zvládli,“ má jasno Jan Holý.

Slavia vyhrála první zápas předkola. Beran starší pokořil mladšího

„Měli jsme špatný start, pak přišla změna a gólmana naštěstí jsme to včas nastartovali. Dva měsíce do konce jsme to našlápli, v tabulce jsme byli mezi top týmy, a zvládli jsme to. Chceme, aby to v příštím roce takhle vypadalo od začátku,“ vzkazuje fanouškům.

„Tohle posílilo všechny hráče. Ať už tu budou zůstávat nebo odcházet, tak si to všichni budeme pamatovat. Víme, že tvrdá práce nás dovede tam, kam nás dovedla. Budeme ale dělat všechno pro to, aby se to už nestávalo,“ dodává Holý.

Bodů jsme mohli mít víc, ale už se těšíme na boje o titul, hlásí Kempný