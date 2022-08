Bylo to trochu bláznivé a léto mi opravdu uteklo. Pár týdnů jsem byl doma, což bylo moc fajn, a jinak jsem měl trochu jiný tréninkový plán, protože jsem většinu času trávil v Anglii, kde pracuje moje žena. Jsem rád, že teď můžu být zase zpátky a potkat se s kluky na ledě. Už se nemůžu dočkat, až začne sezona.

V čem se vaše příprava lišila oproti předchozím rokům?

Měl jsem štěstí, že město, ve kterém v Anglii žijeme, má pár zimáků, takže jsem mohl chodit na led. Hokej ale jinak v Anglii není tak populární, takže to není tak, že by každé město mělo svoji ledovou plochu. Naštěstí jsem se mohl připojit k tamnímu týmu a trénovat s nimi.

Po sezoně jste tedy letěl rovnou do Anglie? Ne domu do Kanady?

Letěl jsem do Anglie, kde jsem strávil několik týdnů. Potom jsem se přesunul do Kanady, kde jsem byl tři týdny. Pak jsem se vrátil do Anglie a tam jsem strávil zbytek volna. Když jsem sem loni přišel, moje žena se nechala v práci přesunout do Anglie, abychom to k sobě neměli tak daleko. Je to skvělé, že si můžeme být blíž.

Rytíře by měl vést Otakar Vejvoda mladší. Potvrdí se defenzivní posily?

Co jste stihl v Anglii vidět a navštívit?

Podívali jsme se do Irska a Skotska, kde jsme navštěvovali malá historická městečka. Tam, kde žijeme, je navíc národní park, takže jsme do něj často chodili a procházeli se tam mezi kopci. Máme to asi deset minut od domu a je to tam opravdu nádherné.

Před sezonou jste podepsal s Kladnem novou smlouvu na dva roky. Proč jste se rozhodl zůstat?

Opravdu jsem si to tady užíval. Oblíbil jsem si město i místní lidi. Velkou roli pro mě hrálo taky to, že letos konečně budeme hrát doma. Je pro mě důležité taky to, že mám jistotu na dva roky a nemusím se bát, co bude příští rok. Věřím, že letos budeme ještě lepší než loni, takže chci vidět, jak se bude tenhle tým rozvíjet. Chci toho být součástí.

Měl jste ještě nějaké další nabídky, o kterých jste uvažoval?

Pár nabídek jsem měl, ale Kladno bylo číslo jedna na mém seznamu. Všechno jsme navíc rychle vyřešili, za což jsem opravdu rád.

Už není motivace. Jako úspěch vidím celou svoji kariéru, ohlíží se Vampola

Mluvil jste o rozvoji týmu, který se v uplynulé sezoně chtěl hlavně udržet v extralize. Co bude cílem letos?

Letos je to play off. To je jediná věc, na kterou se soustředím. Některé týmy přes léto opravdu hodně nakupovaly a utratily spoustu peněz. Cítím ale, že my jsme se od minulé sezony hodně posunuli a v prvních dvou lajnách máme velkou sílu. Myslím, že bychom určitě měli být tým, který udělá play off.

V brance budete mít nového kolegu Adama Brízgalu. Jak jste si sedli?

Zatím je to super. Adam umí velmi dobře anglicky, takže se mnou hodně mluví a snaží se mi překládat, co nám Jiry (trenér brankářů Radek Jirátko) říká. Je to super kluk a těším se, až spolu budeme spolupracovat v sezoně.

Jaký byl návrat na led před další sezonou?

Je to dobré, obecně je to o hodně lepší než loni. Cítím se tu daleko lépe. Pamatuju si, jak jsem poprvé přijel do Kladna a bál jsem se jít do obchodu, protože jsem neznal ani slovo česky a cítil jsem se nepatřičně. Letos už jsem na všechno daleko víc zvyklý a navíc znám kluky z týmu. Jsem rád, že jsem zase zpátky mezi spoluhráči.

Zmiňoval jste návrat na kladenský stadion. Jak se na to těšíte?

To je pro mě ta největší věc. Chomutov má skvělou arénu a fanoušci, kteří tam jezdili, byli taky super. Bylo to ale zrádné, když jsme hráli domácí zápasy tak daleko. Postupem sezony jste kvůli dojíždění zbytečně víc a víc unavení. To, že budeme hrát na vlastním stadionu, který je navíc po rekonstrukci, bude super.

A jak se těšíte na fanoušky v domovských ochozech?

Hrozně moc. Všichni mi vyprávěli o tom, jaká je atmosféra, když se úplně zaplní tribuny, a já očekávám, že to tak letos bude ve většině zápasů. Když nás takhle budou podporovat, tak nám to v domácích zápasech jenom pomůže.

Kdo bude hrát za Rytíře? Jágr představí posily na tiskovce začátkem srpna

První přípravné utkání proti Motoru už se blíží. Bude to příjemná změna do tréninkové rutiny?

Přesně tak. Od baráže jsme nehráli a aspoň nám to ukáže, jak na tom opravdu jsme. Budeme si moci vyzkoušet nějaké strategické věci, ale hlavně bude vzrušující si zase zahrát a dostat se do toho.

Na lavičce Motoru bude stát David Čermák, váš trenér z poslední sezony. Bude to zvláštní vidět ho na straně soupeře?

Takhle to v hokeji prostě je. Každý rok se lidi přesouvají napříč ligou, takže najednou hrajete proti někomu, kdo byl ještě před chvílí váš nejlepší kamarád. To k tomu ale patří. Všichni se chtějí posouvat a vyzkoušet si něco nového. To, že se někam posunul, je pro něj určitě dobře. Bude zajímavé ho vidět na druhé střídačce, ale stejně tak jsem zvědavý na spolupráci s našimi novými trenéry.

Pastrňák, Hertl i Pálffy. Na rozlučce legend v Edenu se sejdou prvotřídní hvězdy