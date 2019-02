/ROZHOVOR/ V loňské sezoně se svezl na sparťanské bídě. Trenéři pražského celku dokonce kapitána Jaroslava Hlinku poslali mimo sestavu, aby dohnal formu při individuálním tréninku. Neslavná rozlučka ikony klubu, zdálo se. Vše ale může být jinak.

Ostřílený forvard se v lednu vrátil na led v dresu druholigového Vrchlabí a na konci přestupového období si ho na střídavé starty zamluvila Sparta. „Volal mi Petr Bříza, že by se chtěl sejít. Během jednoho sezení jsme se domluvili na určité pomoci v kabině a dalších věcech,“ říká Hlinka v rozhovoru pro Deník.

Na čem jste se s Petrem Břízou domluvili?

Zatím jde o to, že oblíknu výstroj a jsem s klukama na trénincích. Uvidíme, co bude dál a jak bych mohl být platný pro mužstvo.

Bavili jste se o možné spolupráci už v průběhu sezony nebo to bylo příjemné překvapení?

Bylo to narychlo, žádné náznaky nebyly. Ale takové věci se dějí, každé mužstvo se chce před play-off nějakým způsobem posílit. Nejsem mimo hru nějak dlouho, tak Sparta využila situace. Ale zatím jde doopravdy o výpomoc při trénincích. Předat nějaké zkušenosti mladým klukům.

Přemýšlel jste nad nabídkou dlouho?

Ani ne. Funguji nějakým způsobem ve Vrchlabí a s rolí ve Spartě to jde skloubit dohromady, takže nebylo nad čím přemýšlet. Domluvili jsme se během krátkého sezení.

Loňská sezona byla z vašeho pohledu zvláštní. Vypadl jste ze sestavy, měl jste tréninkový mikrocyklus k dohnání manka. Nebylo třeba si ještě vyříkat nějaké věci s vedením?

Sezona byla nevydařená týmově i ode mě. Nějaké malé věci jsme si k tomu řekli, ale pak jsme udělali tlustou čáru. Nemá cenu se v tom víc hrabat. Nějaký čas už utekl, není třeba se k tomu dál vracet.

Měl jste v průběhu sezony i jiné nabídky?

Nějaké byly, i z extraligy, ale většinou už v říjnu. V tu dobu jsem byl ještě psychicky unavený z minulé sezony a neviděl jsem nic, co by mě přilákalo zpátky na led.

Zvažoval jste úplný konec kariéry?

Já to beru tak, že mi skončila už loni. Vrchlabí jsem vzal jako výpomoc, pro Spartu platí to samé. Je to pro mě takový bonus ke kariéře. Vrátil jsem se do kabiny a jestli budu pomáhat v tréninku, radit mladým klukům nebo třeba i nastoupím, to už mi je celkem jedno. Chci hlavně nějak pomoci. Ať je to na ledě nebo mimo něj.

Co vás tedy přesvědčilo ještě nazout brusle ve druhé lize?

Určitě láska k hokeji a nadšení lidí ve Vrchlabí. Chtějí uhrát postup, takže i motivace, aby tým dosáhl úspěchu. To platí i pro Spartu.

Láká vás ještě alespoň jednou naskočit do extraligového zápasu?

Když už je tu taková nabídka, určitě to neberu tak, že jsem se sem přišel vyprdět. Chci to brát vážně. Ale jak jsem říkal, je mi jedno, v jaké roli pomohu. Jestli budu dělat cokoli mimo hraní, je to v pohodě. Pokud se domluvíme, že nastoupím do nějakého zápasu, tak se budu snažit odehrát ho co nejlépe. Beru to ale, jak to přijde. Určitě nemám žádné velké ambice, že musím nastoupit.

V jaké formě se cítíte po pár zápasech ve Vrchlabí? Naskočit zpět do tréninků v extraligovém tempu nebyl problém?

Tréninky zvládám v pohodě, ale je to něco jiného než zápas, čehož jsem si taky vědomý. Jinak je znát, že jsem tři čtvrtě roku nehrál. Hýbal jsem se, ale mám manko v tréninku s mužstvem. Navíc k tomu přidejte věk… Když hokejista dlouho nehraje a je mu dvaačtyřicet, to je smrtelná kombinace. Ještě nějaký čas to tedy chce.

Při těchto slovech se dere na mysl Jaromír Jágr, který je ještě o pět let starší. Věříte z obdobné pozice, že se ještě dostane do hry?

Zrovna jsem o něm četl nějaký článek, kde říkal, že v podstatě ukončil kariéru a teď už se jen snaží pomoct Kladnu, jak bude umět. Strašně se mi líbilo jeho vyjádření. Dokázal toho tolik, že už nemusí lidem nic dokazovat. Je to náš nejlepší hokejista v historii a ať nastoupí nebo ne, měl by mít od lidí respekt.

Zpátky ke Spartě. Jaký dojem na vás udělal Uwe Krupp? Bavili jste se spolu?

Řekli jsme si, že jsem ve fázi, kdy se zapojím do tréninku, a uvidíme, co bude dál. Udělal na mě velmi dobrý dojem. Je to strašně fajn chlap a říká věci na rovinu, jak jsou. Také za sebou má obrovskou hráčskou historii, takže má respekt od kluků a přirozenou autoritu. Čiší z něj sebevědomí. Nestačil jsem za tak krátkou dobu úplně poznat, jaký je trenér, ale určitě je důsledný. Vyžaduje disciplínu a precizní defenzivu.

Letní příchod zahraničního kouče byl velká věc. Kvitoval jste tento krok?

Na rovinu říkám, že to bylo takové ano i ne. Bylo mi jasné, že zahraniční trenéři to u nás nemají jednoduché. Jak jsem poznal i v cizině, naše mentalita je specifická, ať si říkáme, jak chceme, že jsme se posunuli někam blíž k světu. Rozhodně je o dost jiná než německá, na kterou byl Uwe zvyklý ze svých angažmá. Myslel jsem si tedy, že pro něj nebude jednoduché, aby se srovnal s těmito věcmi. Nevěděl jsem, jak se s tím popasuje. Ale ukazuje, že kvalitu má, i když výsledky třeba nejsou úplně optimální a takové, jaké by si Sparta zasloužila.

Hodně se řeší, že mužstvo pod ním hraje jednodušší hru. Jaký máte názor na předváděné výkony?

Jeho charakteristický rys je hlavně výborná defenziva a disciplína. Všichni si myslí, že ordinuje nastřelování puků, ale úplně to tak není. Kluci mohou hrát, jak chtějí, ale na vlastní odpovědnost. Takhle to ve špičkových klubech funguje. Trenér vám řekne: „Přejdi si modrou čáru, jak chceš. Když to zvládneš s pukem na hokejce, budu jedině rád.“ V momentě, kdy ho takhle párkrát ztratíš, už je ale zle. Takhle to vyžaduje i Uwe. Když výsledky někdy nepřichází a kluci se necítí v optimální fazoně, tak pak raději volí řešení, kdy puk nezatáhnou do pásma a nastřelí ho. Potom vznikají dojmy veřejnosti a všech lidí okolo, že trenér něco ordinuje. Jde ale hlavně o minimalizování chyb, pak vzniká taková hra.

Věříte i přes ne úplně ideální výsledky, že se sezona může otočit a přijít úspěch?

V play-off se může stát cokoli. Sparta hraje výborně na venkovních kluzištích, tam slaví úspěchy právě díky té dobré defenzivě a disciplíně. Hra na brejky jim letos sedí víc, než tvořit na domácím hřišti. Druhá věc je, že mají výborného brankáře. Každý ví, že ve vyřazovacích bojích se s dobrým gólmanem může povést cokoli. Spartu bych tedy určitě ještě neodepisoval, i když nemají zatím ideální sezonu.