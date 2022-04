Třiatřicetiletý útočník přiznal, že by považoval za čest, kdyby právě jím vedený tým ukončil patnáctileté čekání Sparty na titul. "Těšíme se na to. Osobně mám motivaci obrovskou. Aby ne, když jsme ve finále. Já tady na Spartě vyrůstal, než jsem odešel do Kanady, teď jsem kapitánem týmu, takže by to pro mě byla velká čest, kdybychom vyhráli titul, který Sparta 15 let nevyhrála. Tenhle klub na to dlouho čeká a už by to potřeboval," uvedl Řepík v rozhovoru s novináři.

Nepočítaje zámořské triumfy mezi juniory, byl pro rodáka z Vlašimi titul s Libercem jediný, na který dosáhl. "Jsou to určitě příjemné pocity, když můžete slavit společně s celým týmem, s těma klukama, s nimiž jste celou sezonu. Toho se asi nelze nabažit, každý hráč to chce vyhrávat pořád dokola. Na druhou stranu není vůbec jednoduché se do toho finále dostat a nikdy nevíte, zda to třeba není naposledy. Udělám vše pro to, abychom to zvládli a vyhráli," ujistil Řepík.

Zatímco sparťané vybojovali finálovou účast po šesti letech, Oceláři si o zlato zahrají počtvrté za sebou. "Třinec má zkušený tým, hrají dlouho pospolu, takový ten základ toho kádru je tam už čtyři pět let. Počtvrté za sebou se dostali do finále, z toho dvě poslední vyhráli. Hrají dobře kompaktně, dobře brání a čekají na brejky, mají dobré přesilovky a ti zkušení hráči, které v týmu mají, vědí dobře, jak to mají hrát, což je určitě jejich deviza," přemítal Řepík.

Pražané tuší, že k úspěchu bude zapotřebí pořádná dávka trpělivosti. "Víme, že v těch jejich sériích nepadalo moc gólů a že sami málo inkasují. Budeme muset najít nějaký recept a pokusit se je něčím přelstít, abychom se tam dostávali a nějaké góly dali," podotkl Řepík.

"Víme, že čelíme těžkému soupeři, a respektujeme Třinec za to, jak umí play off hrát, ale na druhou stranu si myslím, že také my máme obrovskou kvalitu. Doufám, že to bude dobrá série a bude se hrát dobrý hokej. Uvidíme, kdo z toho pak vyjde vítězně. Třinec je pro mě asi trošičku favorit té série, a co tak čtu, tak každý říká, že to Oceláři umlátí a porazí nás, ale my se jim to budeme snažit znepříjemnit. Bude to hodně o bojovnosti. A ten, kdo to bude chtít víc, to nakonec urve," domnívá se Řepík.

Oslabením je pro takové plány ztráta zraněného útočníka Davida Tomáška. "Zásah je to veliký z toho důvodu, jak obrovsky se mu dařilo. Hrál ve velké fazoně a byl to s Filipem Chlapíkem asi náš nejlepší hráč. Je to nepříjemné. Chybět určitě bude, proto jsem rád, že máme široký kádr. Budeme se snažit ho nahradit a bojovat i za Davida, abychom to pro něho vyhráli," prohlásil odhodlaně.

Zatímco proti Liberci i Českým Budějovicím začínala Sparta sérii před svými fanoušky, tentokrát je výhoda domácího prostředí na straně soupeře. "My jsme neodehráli ty venkovní zápasy tak dobře, jak ty zápasy domácí. Ty výkony nebyly úplně špatné, ale musíme je zlepšit. Přál bych si, abychom to proměnili ve výhodu. Co může být větší motivace než hrát finále a proti tak výbornému soupeři. Teď na úvod se tam budeme snažit urvat alespoň jeden zápas," řekl Řepík.