Jednoduché to nebylo, zkomplikovali jsme si to ve třetí třetině. V prvních dvou jsme hráli líp, kontrolovali jsme zápas a oni potom vystrčili forčeking, což nám trochu dělá problémy. Pak jsme tam udělali chybu při gólu na 3:2 a tlačili se na nás. Jsem ale rád, že jsme to uhráli a zvítězili.

Spartě se v poslední době daří a sbírá hlavně výhry. Jak důležité je tohle ubojované vítězství?

Ukazuje to charakter a sílu týmu. Teď tyhle zápasy dokážeme udržet, ale ze začátku sezony by se nám možná stalo, že bychom byli schopní prohrát. Mentálně jsme silnější, vyhrocené momenty zvládáme a jsem za to rád. Na začátku sezony jsme si sáhli na dno a nehráli dobře. Teď se vezeme na vítězné vlně, stoupáme tabulkou a máme dobrou atmosféru v kabině. Chceme v tom dál pokračovat.

Rozhodovaly speciální týmy? Vy jste využili dvě přesilovky a ty soupeřovy jste ubránili.

Oslabení teď hrajeme dobře. Z přesilovek jsme nějaké góly dali, ale měli jsme jich víc a mohli jsme třeba přidat i další góly. Musím ale říct, že Litvínov to hrál velice dobře a málo nás pouštěl do střel. Hodně nám to ztížil.

Ještě v první třetině vám rozhodčí sebrali branku po poradě s videem kvůli kopnutí Miroslava Formana. Nevypadalo to ale, že by vás to rozhodilo.

Hráč se snaží tam dojíždět a třeba nastavit nohu tak, aby to nekopnul. Tam ale bylo evidentní, že tam kopnutí bylo, takže nebylo o čem.

Zápas byl speciální programem k akci Sparta vzdává hold. Jak jste to vnímal vy jako kapitán?

Neviděl jsem nikoho v republice, kdo by to dělal takhle dobře, jako to děláme my. Jsem za to rád, jsem rád, že můžu být součástí téhle velikánské akce. Vždycky je to výjimečné. Je to na dobré účely, chodí hodně diváků a jsou to dobré zápasy. Užil jsem si to a myslím, že i celý tým.

Jaká je v podobném utkání atmosféra pro oba týmy? Zjevně to nakoplo i Litvínov.

Hostující týmy, když sem přijedou a vidí vyprodanou arénu, musí být natěšené. Já, kdybych byl v jejich kůži, tak bych byl. Tohle je ten důvod, proč to hrajeme. Pro fanoušky a pro dobrou atmosféru. Určitě si to taky museli užít.

Sedí vám podobné zápasy? Přece jenom dva góly nejsou vůbec špatné.

To nevím. Ale baví mě to.

Hattrick nebyl daleko. Měl jste to v hlavě?

Trošičku jo. Nějaké malinké šance a střely jsem tam měl, ale k ničemu většímu už jsem se nedostal. Šance taková nebyla. Na druhou stranu, že bych se k tomu upínal, to vůbec. Spíš jsem se soustředil, abychom zápas dotáhli, ještě po té chybě.

Právě druhá branka soupeře padla po vaší chybě. Byl zápas i v tomhle poučný, že podobné chyby se nesmějí stávat?

Jo, tohle by se nám stávat nemělo. Nastřelil jsem hráče, oni nám ujeli a dali nám z dorážky gól. Zbytečně jsme si to zkomplikovali. Dostali jsme je zpátky do hry a bušili do nás. Naštěstí to Kovy a hráči, kteří byli na ledě, dobře odbránili a už jsme tam žádný gól nepustili.

Sledujete tabulku, ve které jste na třetím místě? První dva týmy už ale mají pořádný náskok.

Popravdě ani moc ne. Noviny čteme, takže víme, kde jsme, ale chceme dál pokračovat, abychom sbírali body. Šance dohnat Vítkovice tam furt je. Máme na ně zápas k dobru a jedeme tam za pár zápasů. Tam se možná bude rozhodovat, jestli je dotáhneme, nebo ne. Rozhodně se ale neupínáme k tomu, jestli skončíme druzí nebo třetí. Chceme hlavně pokračovat dál v takových výkonech, vyhrávat zápasy a uvidíme, jak to po padesáti dvou kolech dopadne.

