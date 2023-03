„Jsme rádi, že jsme se s Tomášem rychle dohodli na pokračování, je to pro nás důležitý hráč, ať už svojí produktivitou nebo profesionálním přístupem. Jako kapitán jde příkladem ostatním hráčům na ledě i mimo něj,” těší sportovního manažera Slavie Jaroslava Bednáře.

Spokojený je i sám Knotek, stabilně jeden z nejproduktivnějších hráčů celé soutěže. "Jsem rád, že jsem dostal nabídku nové smlouvy, přestože jsem dva měsíce kvůli zranění nemohl hrát. Ve Slavii se mi líbí, vybudoval jsem si tady svojí pozici, navíc mám dvě malé děti, takže jsem měl rychle jasno. Myslím si, že klub směřuje správným směrem a příští rok bychom mohli hrát v klidnějších vodách než letos," přeje si hráč, který za Slavii odehrál 81 zápasů a v nich získal 79 kanadských bodů za 32 gólů a 47 asistencí. Jen devět hráčů v Chance lize získalo v posledních dvou sezonách více bodů než on.

Komplikace. Slavia padla se Vsetín, o předkolo bude bojovat v Jihlavě

První březnový den čeká slávisty závěrečné utkání základní části, utkají se v Pelhřimově s Jihlavou. Pokud získají tři body, mají jistotu účasti v předkole play-off. Pokud získají méně, musí doufat, že Kolín nevyhraje ve Vsetíně.

Bude u toho i Knotek, který ale nehraje ve stoprocentní zdravotní kondici. „Mám zánět, který se táhne se mnou od listopadu a bolí to pokaždé jinak. Chvíli jsem se cítil dobře, ale poslední dobou se to zase trochu zhoršilo. Doktor mi řekl, že se mě pokusí udržet do konce sezony a potom budu muset na operační zákrok,” dodal.

Sparta na Olomouc neumí. Šancí bylo hodně, mínil Tomášek