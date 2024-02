/FOTO, VIDEO/ Téměř šest tisícovek diváků na litvínovském zimním stadionu vidělo při nedělním zápase 49. kola hokejové extraligy hned jedenáct gólů. Velkou radost z toho ale příliš neměli, osm z toho jich totiž padlo do domácí sítě a sparťané vyhráli 8:3.

Litvínovský kotel slaví vyrovnávací gól Nicolase Hlavy. | Video: Deník/Václav Veverka

Hokejisté Sparty díky výhře získali jistotu účasti v příštím ročníku Ligy mistrů. Drží si také ještě teoretickou naději na posun na 1. místo, ale na vedoucí Pardubice ztrácejí tři kola před koncem stále devět bodů. Gólem a dvěma asistencemi táhl Pražany kapitán Michal Řepík. Severočeši si zkomplikovali boj o přímou účast ve čtvrtfinále play off a z pátého místa ztrácejí na Kometu Brno tři body.

Domácím už zase scházel kapitán Sukeľ, který se přitom do sestavy vrátil kolo předtím po čtyřměsíční pauze. Čestné buly vhodili herci Marek Taclík a Jakub Kohák jako patroni charitativního Vlasatého zápasu, který se ve speciálních dresech hrál ve prospěch spolku Nové háro.

Před vyprodaným stadionem se ujala vedení Sparta. Bez potíží přežila první oslabení a hned po něm udeřila. Chlapíkova zadovka zpoza branky našla u tyčky Davida Vitoucha, který prostřelil gólmana Tomka. Ani ne po minutě mohl domácí David Kaše po přihrávce svého bratra Ondřeje srovnat, jenže jeho pokus zastavila tyčka. A Severočeši ještě v první třetině manko smazali. Hlava dostal puk k tyčce a bekhendem ho zvedl mimo Kovářův dosah. Na ledě se jiskřilo, hrálo se ve vysokém tempu, diváci se bavili.

Druhou třetinu ovládla dravá Sparta, v rozmezí devíti minut nasázela čtyři góly. Smršť odstartoval Kassian, který dorázil puk z čáry po zakončení Lajunena zpoza branky nataženou hokejkou. Brzy nato kapitán Řepík nachytal Tomka střelou z křídla na bližší tyč a slovenského brankáře pak donutil střídat Sobotka, který dostal od Formana ideální pas k druhé tyčce.

I náhradník Zajíček brzy kapituloval, to když Harper tečoval střelu od modré čáry. Kanadská posila z Nitry dala svůj první gól za Spartu. Opařený Litvínov se dlouho na nic nezmohl, pomohla mu až přesilová hra. Kanonýr Koblasa ji nekompromisní ránou z kruhu po přenesení hry využil za pouhých 13 vteřin.

Třetí třetina už scénář zápasu nezměnila. Nejdříve sudí neuznali Spartě gól, protože už předtím pískli. Litvínov pak dvakrát orazítkoval tyčku díky Kirkovi a Zilemu. V závěru přišla další smršť Pražanů, dali tři góly během necelé dvou a půl minuty. Kapitán Řepík po výjezdu zpoza branky, Najman poté, co brankář Zajíček ztratil hokejku, a pak Sobotka po ideálním uvolnění od Formana. Až čtyři vteřiny před koncem domácí zkorigovali skóre po ráně Baránka.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Výborná kulisa, děkujeme divákům. Fantastický soupeř. Perfektní první třetina. A v náš neprospěch momenty do první poloviny druhé třetiny, bohužel už jsme se z toho nesebrali. Od té doby jsme nebyli dobří v defenzivní fázi hry na všech postech a ve všech situacích, soupeř v tom byl dominantní. Mrzí nás, že za stavu 1:4 jsme se nevrátili do utkání, ale respektujeme dominanci soupeře."

Miroslav Hořava (Sparta): "Zápas měl v první třetině neskutečné tempo, domácí na to vlítli a my jsme měli štěstí, že jsme nedostali góly. Kdyby ano, utkání by vypadalo jinak. Tahle třetina se mi strašně líbila, byla neskutečně rychlá. Ve druhé se tempo malinko zpomalilo, my měli pár šancí a skoro ze všeho jsme dali gól. Domácí tím byli zmrazení."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 12. Hlava (D. Kaše, O. Kaše), 38. Koblasa (Abdul, Baránek), 60. Baránek (Abdul) - 6. D. Vitouch (Chlapík, Beaudin), 23. Kassian (J. Lajunen, Harper), 25. Chlapík (Konečný, Krejčík), 28. Sobotka (Řepík, M. Forman), 32. Harper (Krejčík, Kassian), 54. Řepík, 55. O. Najman (Konečný, Mikliš), 57. Sobotka (M. Forman, Řepík). Rozhodčí: Šindel, Květoň - Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváků: 5944 (vyprodáno).

Litvínov: M. Tomek (28. Zajíček) - D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman - Koblasa, Gut, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Šalda - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Jakub Kovář - Beaudin, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R Horák, D. Vitouch - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Kassian, J. Lajunen, Harper. Trenér: Gross.