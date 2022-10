„Rozhodl přístup od prvního střídání, kdy jsme byli horším mužstvem. Na ledě jsme se neprali, nebojovalia dopadlo to bohužel tak, jak to nakonec dopadlo a můžeme se akorát stydět. Venku se nám nedaří, ale kdybych věděl důvod, tak s tím určitě něco uděláme. Už ten poslední zápas nebyl v otázce přístupu stoprocentí a teď to jen vygradovalo. Takhle se o body nebojuje,“ postěžoval si trenér Pražanů Jiří Veber.