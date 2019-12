Hayton se za své chování ještě v noci oficiálně omluvil. "Mrzí mě, že jsme si během ruské hymny nesundal helmu, omlouvám se ruskému týmu i fanouškům. Přemýšlel jsem, jak bychom se měli ze zápasu vzpamatovat. Rusové odehráli skvělý zápas a nechtěl jsem znevážit jejich vítězství," uvedl Hayton. "Svému týmu i všem Kanaďanům dlužím lepší chování," dodala pětka loňského draftu, která si letos připsala 14 startů v NHL.

