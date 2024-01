/FOTO, VIDEO/ Zajímavou posilu hlásí hokejová Sparta. Ta své velké marodce v útočných řadách pomohla angažováním zkušeného kanadského útočníka Stephena Harpera, který naposledy působil v dresu slovenské Nitry, kde byl jednou z největších opor týmu.

Kanadský útočník Stephen Harper. | Foto: Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

"Stephena jsme měli vytipovaného už delší dobu. Vzhledem k rozsáhlé marodce, dlouhodobým zraněním a zejména náročnému závěru sezony jsme o něho stáli, protože mezi jeho přednosti patří nejen produktivita, ale také univerzálnost," vysvětluje pro klubový web příchod šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Harperovy hlavní přednosti? "Umí se dobře pohybovat v předbrankovém prostoru, je to velice kvalitní bruslař a dokáže být na ledě pro soupeře hodně nepříjemný. Podle mého názoru by to měl být vynikající hráč pro play off," dodává Divíšek.

"Velmi se těším! O Praze jsem mluvil s několika hráči, kteří zde už hráli a všichni se shodli, jak je úžasná. Já jsem v Praze dokonce sám hrál asi před třinácti lety na mládežnickém turnaj, takže je skvělé se sem zase vrátit o něco starší. Od bývalých hráčů jsem slyšel, že je Sparta skvělá organizace, takže se těším na kluky a věřím, že zapadnu," usmívá se osmadvacetiletý útočný univerzál.

Zdroj: Youtube

Ten si během své mládežnické kariéry zahrál i se současnou hvězdou NHL Connorem McDavidem. "Connor je můj dobrý kamarád. V juniorce jsme spolu sdíleli pokoj, takže ho znám moc dobře. Je skvělý. Tohle léto jsem byl v Kanadě na kempu, kde jsme se poprvé po pár letech znovu potkali. Dlouho jsem se neviděli, jelikož oba bydlíme v jiných částech Kanady, takže bylo skvělé si s ním znovu popovídat. Je super říct, že se kamarádíte s nejlepším hráčem světa. (usmívá se) Už jen tím, že ho pozorujete v tréninku, se od něj můžete spoustu přiučit, ač je třeba i mladší než vy," vypráví hráč, který zaujme i exotickým vzhledem.

"Je pravdou, že kořeny mám hlavně na Barbadosu a částečně i v Evropě. Do Evropy jsem šel ale kvůli hokeji, protože se mi naskytla příležitost se hokejově posunout a zjistit, jak se hraje hokej jinde. První rok v Německu se mi líbilo, tak jsem se v létě rozhodl vrátit, protože strávit pár let v Evropě je skvělá zkušenost pro celou rodinu," dodává.

