Pražané měli Třinci co vracet, v prosinci s tímto soupeřem prohráli 2:4. Zároveň chtěli navázat na poslední vítězství s Litvínovem. Začali parádně – ve dvanácté minutě prostřelil domácího brankáře Ondřeje Kacetla útočník Jan Buchtele, který tak zaznamenal už čtrnáctou branku v sezoně. Ocelářům se naopak v úvodní dvacetiminutovce nevedlo, nepomohla ani početní výhoda, v první třetině jediná.

Co ovšem Třinci nevyšlo v prvním dějství, to zvládl po přestávce. V první šanci ještě Kanaďan Jack Rodewald proti Machovskému selhal, v osmadvacáté minutě už však na strážce sparťanské brány vyzrál střelou z úhlu a zapsal svoji první branku v třineckých barvách.

Sparťanský brankář Matěj Machovský si navíc zanedlouho vybral slabší chvilku, při špatné rozehrávce poslal puk na hůl Martina Růžičky, který minelu nemilosrdně potrestal a dostal Oceláře do vedení. Nutno podotknout, že zaslouženě. A to mohl být celek z hlavního města rád, že v závěru druhé třetiny neinkasoval z dalších příležitostí. Pomohla i tyč.

Třetí třetinu zahájila Sparta dvojitým vyloučením. Drtivý tlak Třinci vyšel – na rozdíl dvou branek zvýšil střelou do odkryté klece Tomáš Marcinko. Jenže neuběhlo ani dvacet vteřin a Pražané se do bitvy vrátili, při vlastním oslabení využil chyby domácích Lukáš Pech, který mazácky zasunul puk pod Kacetlem za čáru a snížil na 2:3.

V závěrečné dvacetiminutovce navíc zdaleka nešlo o poslední branky. Třinec si vzal dvougólové vedení brzy zpět: Matěj Stránky potvrdil roli nejlepšího extraligového střelce a Machovský lovil puk ze své sítě počtvrté.

V tu chvíli to se Spartou vypadalo bídně. Jenže hosté duel nezabalili a dokázali vyrovnat! Třetí trefu pražského celku obstaral v přesilovce po bleskovém ťukesu Robert Říčka, deset minut před koncem základní hrací doby poslal střetnutí do remízového stavu 4:4 Milan Jurčina. Sedmatřicetiletý majitel více než 350 startů v NHL se prosadil velmi kuriózně – jeho střela z obranného pásma Sparty skončila k překvapení všech až za nešťastným Kacetlem. A bitva šla do prodloužení.

Nastavený čas rozhodující gól nepřinesl, o osudu bonusového bodu rozhodly až samostatné nájezdy. V těch se prosadilo třinecké duo Růžička, Rodewald. Sparťanští hokejisté naopak ve všech pokusech selhali. Druhý bod si tak vybojoval domácí Třinec, Sparta veze domů jeden. Přesto se udržela na čele extraligy.

„Viděli jsme velmi kvalitní utkání. Hrálo se nahoru, dolů, bylo tam spoustu osobních soubojů. Kluci i hráči Sparty hráli ve vysokém nasazení. Povedlo se nám otočit zápas. Ve třetí třetině jsme měli tlak. Vždycky, když jsme odskočili o dva góly, tak jsme rychle inkasovali. To je ale hokej. Jsem rád, že nás to nijak nepoznamenalo do dalšího průběhu zápasu. Jsme velmi rádi za výhru za dva body a za to, že jsme po dlouhé době zvládli nájezdy," uznal spokojený třinecký trenér Marek Zadina.

„Bylo vidět, že na sebe narazily týmy z čela tabulky, zápas se musel líbit. Padlo hodně branek, škoda pro nás, že jsme nezískali extra bod. V prodlouženích a nájezdech máme negativní bilanci, na tom musíme zapracovat,“ zhodnotil mač kouč Sparty Josef Jandač. V úterý na "jeho" hráče čeká na domácí půdě nováček z Českých Budějovic.

Oceláři Třinec - Sparta Praha 5:4 sn. (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0)

Branky: 28. Rodewald (Kundrátek, Jaroměřský), 35. Martin Růžička, 42. Marcinko (P. Vrána, Martin Růžička), 45. M. Stránský (Martin Růžička) – 12. Buchtele (Pech, Říčka), 42. Pech, 48. Říčka (Pech, Němeček), 51. Jurčina (Tomášek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: Hráno bez diváků. Střely na branku: 25:21.



Třinec: Kacetl - Gernát, Doudera, Musil, Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Zahradníček, Stránský, Vrána, Růžička, Leier, Kovařčík, Hrňa, Hrehorčák, Marcinko, Dravecký, Kofroň, Rodewald, Kurovský.



Sparta: Machovský - Polášek, Košťálek, Jeřábek, Němeček, Jurčina, Kalina, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík, – Rousek, Sukeľ, Tomášek, Buchtele, Pech, Říčka, Kudrna, Vitouch, Dvořáček.