Velká pocta pro všechny vojáky, záchranáře, policisty a hasiče. To je hlavní idea tradiční akce Sparta vzdává hold, která letos proběhne již podesáté. Přípravy probíhající od léta vyvrcholí dnes a především v neděli, kdy utkání proti Plzni doprovodí speciální program.

Na zápasy jsou pro hokejisty tradičně přichystané unikátní dresy (viz titulní fotografie). „Hold je historicky většinou věnovaný jedné jednotce. Tentokrát jsme se rozhodli ho vzdát všem najednou. Na dresech budou jména 191 hrdinů, kteří od vzniku republiky při výkonu služby položili to nejcennější, svůj život. Nechceme to brát jako tryznu, ale jako hrdou poctu,“ vysvětluje marketingový manažer Ondřej Valenta.

Výtěžek půl milionu

Letošní ročník by měl přinést i větší finanční obnos než doposud. Peníze putují na Nadaci policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a Asociaci záchranářů. „Celkový výtěžek z lístků, aukce dresů a příspěvků sponzorů by měl být přes půl milionu,“ pochvaluje si Valenta.

Dohromady by oba zápasy věnované Holdu mělo navštívit zhruba čtrnáct tisíc zástupců armády a IZS. „Máme jen pozitivní ohlasy. Líbí se jim letošní forma pocty. Je za tím největší příběh. Ozvala se nám i maminka jednoho z vojáků, který zemřel loni v Afghánistánu, že je to krásný počin a přijedou,“ vypráví marketingový manažer, který na přípravě akce pracuje od konce léta.

Součástí bohatého doprovodného programu bude tradičně také hokejový miniturnaj složek. V přestávkách pátečního utkání se odehrají semifinále, v neděli pak finále. „Pořídili jsme i větší pohár, aby byl pořádně reprezentativní. Bereme to jako hezkou příležitost, že si mohou zahrát v O2 areně. Pro mnoho z nich to může být celoživotní zážitek,“ líbí se Valentovi.

Tváří desátého Holdu je útočník Jiří Černoch, který se kvůli účasti v zápasech snažil co nejrychleji vykurýrovat ze zdravotních trablů. „Je to veliká pocta, takže jsem se při zranění hned ptal, kdy je Hold. Dal jsem si za cíl se co nejdříve vrátit, abych si ho mohl zahrát. Párkrát už mi unikl, tak jsem o něj nechtěl přijít,“ vysvětluje odchovanec klubu z Holešovic.

Speciální atmosféra

Pro osazenstvo kabiny jsou utkání věnovaná armádě a záchranným složkám výjimečné. „Vždy je plná hala, super atmosféra, speciální dresy… Má to jiný nádech. Miluji tyto zápasy, jsou takové nevšední,“ popisuje Černoch.

Dvaadvacetiletý forvard si pochvaluje také podobu letošních dresů. „Jsou jako vždy hezké a unikátní. Je to skvělá myšlenka vzdát hold lidem, kteří zemřeli při výkonu služby,“ kvituje. Mladík odkojený Spartou si nejvíce oblíbil loňské maskáčové „trikoty“. „Mám k nim největší vztah, protože se mi zápas povedl. Tak třeba za rok řeknu ty letošní,“ culí se.

Nevšední podoba dresů láká i samotné hráče k pokusu získat je v následné aukci. „Vím, že nějací kluci to zkoušeli, ale většinou je to těžké. Zdá se, že ho vyhrajete a pak to za pět minut naskáče,“ směje se.

Letos se možná do aukce pustí i sám Černoch. „Bylo by to symbolické, ale ještě uvidím. Záleží, jak se mi povede zápas,“ říká.

A co jeho vztah k armádě a záchranným složkám? „Jako každý malý kluk jsem si samozřejmě hrál na vojáky. Jinak by mě ale hrozně bavilo být detektivem. Je mi však jasné, že to musí být těžké. O to víc musím před všemi smeknout,“ dodává tvář letošního Holdu.