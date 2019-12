Středeční výhra 3:1 nad Prostějovem neznamenala pro hokejisty Slavie pouze tři body do tabulky. Dala jim totiž definitivu, že nadstavbovou část odehrají ve skupině nejlepších osmi týmů první ligy, a jistotu účasti minimálně v předkole play-off. „Minulý rok jsme prohrávali zápasy v závěrech. Letos v nich vítězíme. Body se pak sbírají a rozdíl je vidět,“ těší kapitána výběru Jana Nováka. Nejstaršího hráče, který je zároveň tradičně nejproduktivnějším obráncem ze všech slávistů.

Jan Novák. | Foto: HC Slavia / David Vošický

Už dvě kola před koncem základní části jste si zajistili účast v horní osmičce. Ulevilo se vám?

Stoprocentně. Byl to náš cíl. Chceme hrát s nejkvalitnějšími soupeři, kteří jsou atraktivní pro nás hráče i pro diváky. Dali jsme si za úkol, že chceme být do osmého místa. Za to, že jsme to dokázali, jsem na nás pyšný. Všichni dali do hry maximum.