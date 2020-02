Už se těšil na rodinnou dovolenou v jihovýchodní Asii, kterou jeho dětem nadělil Ježíšek. Jenže hokejový osud rozhodl jinak: místo památek v Thajsku či v Kambodži bude Josef Jandač trávit své dny na ledě, v šatně nebo trmácením se po tuzemských zimácích. Včera už se ostřílený kouč účastnil prvního tréninku po návratu do Sparty.

Josef Jandač. | Foto: ČTK/AP

„Vím, že je to ode mě vůči rodině nefér,“ přiznal Jandač v rozhovoru pro Sport.cz. V nedávné minulosti vedl Spartu (skoro) pět sezon a dostal se s ní až do finále extraligy. Pak ale zamířil do velkého světa: dvě sezony byl hlavním trenérem české reprezentace a v roce 2018 odešel na zkušenou do ruského Magnitogorsku.