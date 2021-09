Na domácí straně zavládla obrovská euforie. „Jsme šťastní, že máme tři body. Doufám, že na to navážeme v dalších zápasech,“ řekl kouč vítězného celku Petr Martínek.

Domácí si nepohlídali ani nástup do třetí třetiny. Hosté je rychle zamkli před gólmanem a Kafka mířil přesně. Slavii stačilo čtrnáct vteřin. Hosté nabírali tempo a Kozlům bylo pořádně horko. V závěrečné části ale držel domácí nad vodou fantastickými zákroky Kiviaho. Ten lapil hned několik tutovek soupeře. V závěru hrála Slavia opět přesilovou hru a byla z toho kontaktní branka. Pětatřicet vteřin před sirénou. Domácí ale vítězství s vypětím všech sil uhájili.

Jak se povedl start do zápasu domácím v první třetině, podobně začali prostřední periodu také hosté. Po minutě vsítili kontaktní branku. Naštěstí pro Kozly jen jednu. Bylo to v přesilové hře, kdy souhru Slavie zakončil Žejdl. A Kolín se mohl opět nadechnout. A nadechli se pěkně zhluboka. Na začátku 29. minuty udeřil Veselý a rázem vedli domácí o dva góly. A ještě veseleji bylo o chvíli později, kdy nabil Jankovský na modrou Čápovi a jeho rána rozvlnila síťku za slávistickým gólmanem. Slavia se hnala za gólem, proti byl ale výborně chytající Kiviaho v kolínské svatyni.

Domácí Kozlové vlétli do utkání fantasticky. Už po necelých dvou minutách měli totiž dvoubrankový náskok a stadion se klepal v základech. Kolín se ale postupně dostával pod velký tlak soupeře. Hlavně proto, že hrál třikrát za sebou k krátkém rozmezí v oslabení. Hráči ale dřeli na hranici sebeobětování. Padali do střel, jakoby šlo o medaili na mistrovství světa.

Vyhrát na střely na branku 59:18, ale přesto prohrát zápas? Vypadá to nereálně, ale přesně to se stalo ve středu večer hokejistům Slavie. Ti vyhráli první tři zápasy sezony, navíc s drtivým skóre 19:9, díky čemuž jim patřilo první místo, ale jejich série skončila. Na ledě kolínských Kozlů padli 3:4. A díky tomu přišli i o vedoucí příčku tabulky, klesli na třetí místo.

