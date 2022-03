"Věděli jsme, že se soupeř po debaklu nepoloží. Před zápasem jsme si jasně řekli, co chceme hrát. Věděli jsme, že budou aktivnější a budou chtít vyhrát, což se nakonec potvrdilo. Ustáli jsme jejich tlak a dovedli zápas k vítězství," těšilo Sobotku po druhém vítězství v sérii, která se hraje na čtyři vítězná utkání.

PODÍVEJTE SE: Sparta na úvod play-off zadupala do ledu liberecké Bílé Tygry

Jeho týmu se daří v přesilových hrách. Z deseti čtvrtfinálových gólů jich dal v početní výhodě rovnou polovinu. "Je super, že jsme dali už tolik gólů v početních výhodách. Přesilové hry jsme nějaký čas trénovali, za mě jedině spokojenost. V týmu máme dvě formace, které pravidelně chodí na přesilovky. Máme nacvičené signály, které si chceme z tréninku přenést do zápasu a pak z nich těžíme," pochvaluje si Sobotka.

Série se teď stěhuje na dva zápasy na sever Čech, v liberecké aréně se bude hrát v pátek a v sobotu. "Musíme na sobě stále pracovat a zlepšovat se. V týmu mají řadu zkušených hráčů, kteří tvoří hru. Myslím si, že to ještě bude vyrovnaná série, která zdaleka není u konce. Jedeme na vlně, chceme vyhrávat," vzkazuje Sobotka.

I přes dvě výhry si uvědomuje, že je určitě co zlepšovat. "Myslím si, že určitě hru v osobních soubojích. Zdálo se mi, že jsme jich v průběhu utkání moc nevyhráli. Zaměříme se na to a půjdeme do další těžké bitvy. Těšíme se," dodává.

Druhé vítězství. Sparta zatím v play-off nedává Liberci šanci