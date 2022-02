"Prvních deset minut jsme ještě byli v autobuse. Pak už jsme se nějak rozjezdili a bylo to lepší. Druhou třetinu jsme začali dobře a dostávali jsme soupeře i pod tlak, zastavily nás pak ale naše fauly," okomentoval hlavní trenér Jiří Veber první půli zápasu, kdy se jeho svěřenci sice zlepšili, ale dopláceli na individuální chyby.

A také na tresty. Rozhodčí udělil celkem 17 dvouminutových trestů. Sedm pro domácí a deset pro hosty. Z takto vysokého počtu přesilovek ale byla využita pouze jedna jediná. Slávisté se dostali do vedení ve 14. minutě po gólu Kružíka (jedním z nahrávačů byl i brankář Michajlov) a ve druhé části v oné početní výhodě srovnal Šoustal.

To bylo ze strany úspěšných střelců vše, po 60. minutě siréna oznámila stav 1:1 a zápas šel do prodloužení. V něm se neprosadil nikdo, v nájezdech naopak dvakrát přerovský Svoboda oproti jednou skórujícímu Vlčkovi a bonusový bod zůstal doma.

"Třetí třetina byla z obou stran opatrnější, bez více šancí a bylo to takové urputné. V prodloužení jsme se s tím snažili něco udělat, ale více gólových šancí tam měl soupeř. Nájezdy nás kvůli druhému bodu hodně mrzí," dodal Veber.

Kolaps. Slávisté ztratili vyhraný zápas a s Porubou brali jen bod

Přerovský kouč Robert Svoboda byl spokojený. S bodem, výkonem hráčů i hlasivkami fanoušků. "Dva body bereme. Stál proti nám těžký soupeř, Slavia má zkušené hráče. Už jsme si mysleli, že jsme prolomili to střelecké trápení, ale nebylo to o moc lepší. Nicméně je dobré, že jsme to převážili konečně aspoň na ty nájezdy. Dvoubodový zisk proti takovému protivníkovi je velmi dobrý. Chtěli bychom poděkovat fanouškům. Byli pořádně slyšet, hala hučela. Kluci tu podporu vnímají, je to pro ně výrazné povzbuzení," chválil.

Slávisté zůstali v tabulce Chance ligy na sedmém místě, ale hladoví supi pod ní se dotahují. Šumperk a Kolín jsou zpět o jediný bod, dokonce čtrnácté Ústí nad Labem ztrácí na partu z Edenu pouze pět bodů. Budou muset zabrat! O víkendu hrají hned dvakrát doma, v sobotu s Vrchlabím a v neděli odvetu s Přerovem.

Přerov - Slavia 2:1 po sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0 - 2:1)

Branky: 30. Šoustal (Goiš, Hrdinka), rozhodující nájezd Svoboda - 14. Kružík (Machač, Michajlov). Rozhodčí: Ondráček, Šudoma – Kleprlík, Měkýš. Vyloučení 7:10. Využití 1:0. Diváků: 638.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Duda, Havel, Zelingr – Kafka, Knotek, Šteiner – Žejdl, Poletín, Brož – Vlček, Machač, Kružík – Havrda, Kern, Petrov.