HOLEŠOVICE -Každý hokejový Sparťan zná jeho jméno. Útočník Tomáš Jelínek je s klubem s velkým „S“ na prsou neodmyslitelně spjat.Poprvé dres holešovického klubu v nejvyšší soutěži oblékl v ročníku 1979/80. Naposledy o dvacet let později. Teď se těší na finále s Pardubicemi. A ví jedno. „Titul vyhraje přeci Sparta,“ dodává se smíchem v tváři.

Legendy s ´´eskem´´. Srdce Tomáše Jelínka (vlevo) a Petra Břízy tlučou pro Spartu. | Foto: VLP/Alena burešová

rozhovor:



Jedenáct sezon jste odehrál ve Spartě. Takže ptát se vás, jestli máte radost z postupu Sparty do finále, je asi zbytečné…

To máte pravdu. Ale já mám radost vždycky (smích).

Fandil jste Spartě už od dětství?

Ano.

Jste tedy srdcař?

Každý má nějaký svůj tým. Já mám Spartu.

Ale jednu sezonu jste odehrál ale za Slavii. Nebyl to pro vás problém?

Vůbec ne. To nebyla otázka, jestli jo nebo ne. Byla to otázka peněz (smích).

Teď se proti vašemu klubu postaví ve finále Pardubice. Na co se mohou fanoušci těšit?

Zcela určitě na dobrý hokej.

Budete chodit na zápasy do T-Mobile Areny?

Pokud mi to čas dovolí, tak si to nenechám ujít.

Vydáte se i do Pardubic?

S mým časem to je složité, takže kdyby to dopadlo, tak by to bylo něco navíc.

Je pražský klub podle vás žhavějším kandidátem titulu?

Tady žádný favorit není. Obě mužstva hrají dobře. Půjde o momentální načasování formy.

Jak vidíte brankáře? Sparťanského Tomáše Dubu a jeho protivníka Jána Lašáka.

Duba sbírá zkušenosti. Lašák chytal dobře. Proto jsou také obě mužstva ve finále.

Jejich výkony rozhodly o postupu ze semifinále?

Samozřejmě. Jak libereckýHnilička, tak českobudějovický Turek nechytili nic navíc, proto takhle dopadli.