/FOTO, VIDEO/ Letňanští Letci jsou ve čtvrtfinále play-off 2. hokejové ligy! Rozhodlo o tom jejich pondělní vítězství 1:0 na hřišti Děčína, který v sérii porazili celkově 3:1 na zápasy. Na jediný gól se na severu Čech čekalo až do 66. minuty a postaral se o něj Mrňa. Letci se v další fázi vyřazovacích bojů poměří s jedním z největších favoritů soutěže, s Chomutovem.

Momentka ze 4. utkání čtvrtfinále mezi Děčínem a Letňany. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Velmi vyrovnané utkání, ve kterém dominovaly obrany, za šesesát minut základní hrací doby nenabídlo ani jeden gól. Ten rozhodující přišel v čase 65:04. Hosté vyhráli vhazování, Fiala vystřelil, kotouč šikovně tečoval Mrňa a puk zapadl za jinak bezchybného brankáře Lavingera.

"Sklena vyhrál buly, jak jsme si řekli. Zoran hned vystřelil a já tam strčil hůl. Nevšiml jsem si, kudy to propadlo, jen jsem viděl kluky se radovat a pak už to byla jen euforie," popisoval postupový moment na klubovém webu Pavel Mrňa.

„Jsem rad, že jsme drželi taktiku, kterou jsme si řekli, a nakonec to urvali a postoupili. Bylo to náročné utkaní a stálo nás dost sil, ale po té brance samozřejmě přišla veliká radost," usmíval se Mrňa.

Zatímco se Letňany ponořily do postupové euforie, děčínští hráči vstřebávali velké zklamání. „Bylo to asi nejvyrovnanější zápas celé série. Oba týmy vycházely z obrany, moc šancí nebylo. Nakonec to rozhodl hodně šťastný gól, my jsme zklamaní. Tak to ve sportu chodí,“ smutně pravil chvilku po zápase děčínský kouč David Švagrovský.

„Celou sérii s Letňany možná rozhodl fakt, že řada našich kluků neměla s takovými zápasy zkušenosti. Ale bylo vidět, že jsme se postupem času zlepšovali. Tenhle zápas byl od nás dobrý, hlavně co se týče defenzivní části. Na druhou stranu proti nám stál silný soupeř. Letňany mají ve svém kádru řadu zkušených hráčů,“ dodal Švagrovský.

Klobouk dolů před týmem, chválí obránce Holý

HC Děčín - HC Letci Letňany 0:1 po pr. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branka: 66. Mrňa (Z. Fiala, Sklenář). Rozhodčí: Hlinka, Glanc – Belko, Janíček. Vyloučení 3:4. Bez využití. Diváků: 764. Konečný stav série 1:3.

Děčín: Lavinger – Brož, Bartoň, Kučera, Zedek, Tomšík, Petrásek, Kaltenböck – D. Tůma, Jursa, Faigl – Smola, Nezbeda, Parshakov – Černý, J. Tůma, Postl – Nowák, Chovanec.

Letňany: Nečas – Ducháč, Hamšík, Chalupa, Gurjevskij, Drtina, Němeček, Fiala – Kysela, Poppel, Theimer – Arnošt, Turek, Sklenář – Korčák, Mácha, Mrňa – Poul, Pšenička, Vacín – Labuzík.

První zápas čtvrtfinálové série Piráti Chomutov - Letci Letňany se odehraje na severu Čech v sobotu 23. března, do Prahy se přesune v pondělí 25. března. Třetí zápas série je na programu v Chomutově ve středu 27. března a případné další zápasy by se hrály pátek 29. března (Letňany) a neděle 31. (Chomutov).