Samozřejmě. Chtěli jsme udělat lepší výsledek než v Bratislavě, kdy Češi vyhráli 5:4, a konečně český tým porazit. Ale je vidět, že někteří kluci stále hrají. U nás jich už moc nehraje, jdou si maximálně jen zahrát. Ale lidi si přišli na svoje. Jsme vděční, že se hala vyprodala. Moc jsme si to užili.

Jaké bylo potkat se na ledě znovu s bráchou?

Fajn. Na led už moc nechodíme. Už se potkáváme víc na svazích na lyžích. Bylo to krásné. Vzpomínky z Bratislavy nebo právě tady z Prahy budou stát za to. Když se podobná akce jednou za čas uskuteční, ta je to nádherné. Máme si o čem popovídat.

Kariéru vám ukončila alergie na hokejovou výstroj. Co s vámi takový zápas udělá?

Na led vůbec nechodím. Jedna exhibice mi vyrážku neudělá. To bych musel pravidelně trénovat, pravidelně se do výstroje oblékat. Jednou, dvakrát za rok je to v pohodě.

Potkáváte se hráči ze začátku milénia, za kterými šly velké úspěchy slovenského hokeje?

S těmi z Trenčína ano, ale s ostatními málokdy. Jen náhodně, když se potkáme. Toto je výjimečné, že jsme se mohli po dlouhé době setkat.

Děkovačka po takovýchto zápasech je celkem dlouhá. Například Martin Straka se se všemi srdečně objímal. Co si tak stihnete říct?

Máme hodně vzpomínek. Když se dlouho s kluky nevidíme, tak si máme co říct. Už se těším, až skončíme nahoře na pivu a budeme na sebe mít víc času. Jsem zvědavý, co je nového, jak se mají.

Jak často jezdíte do Chicaga?

Jednou dvakrát za rok. Stále jsme v kontaktu. Pořád uvažujeme, že bych v příštím roce mohli něco udělat. Ale změnilo se tam hodně věcí. Ještě čekám a uvidím, jak se vyvine situace.

Co v současné době děláte?

Věnuju se své firmě, své rodině. Chodím lyžovat, užívám si golf. To záleží, jaké je zrovna období. Snažím se udržovat v kondici tím, že chodím boxovat. Dělám sporty, které jsem dříve dělat nemohl.

Měl jste v Praze i své blízké?

Všichni zůstali doma. Zrovna jsem se vrátil z lyžovačky. Byl jsem poprvé sám s dcerami. Jen nejmladší, pětiměsíční dcera zůstala doma s manželkou. Jeden den jsem se vrátil z Rakouska, zaparkoval auto a druhý už jsem tady v Praze. Užívám si společné chvíle.

Podědily dcery něco po vás? Bruslí také?

Právě že ne. Párkrát jsme byli spolu nalehko na ledě. Neříkám, že z nich něco bude, ale víc je baví být na ledě. To si užívají.

S kým boxujete?

Chodím s bráchou. Máme trenéra. Děláme box, kickbox. Občas si dáme sparing proti sobě.

Hodně vás to chytlo?

Dost. Děláme to už dva roky. Pomalu se zlepšujeme. Mám velký respekt vůči těmto bojovníkům. Myslel jsem si, že je to jednodušší. Ale když člověk nemá kondici, tak má co dělat. Uvědomil jsem si, jak je těžké být v individuálním sportu.

V Čechách je vyhlášeným boxerem – hokejistou Jakub Flek. Mohl by být souboj?

Možná by brácha mohl jít první. Vyzkoušel by ho. Pak by se teprve vidělo (směje se).

