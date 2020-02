Oblíbený soupeř hokejistů Sparty? V současné době jím je bezesporu karlovarská Energie. Těžko říct, čím to je, ale Pražanům se proti nejzápadnějšímu týmu extraligy zkrátka a dobře daří. Potvrdilo se to i v neděli v O 2 areně. Patnáct tisíc diváků nadšeně aplaudovalo výhře domácích 6:3 a šlo už o osmé vítězství Sparty nad Karlovými Vary v řadě.

Hosté přitom mohli dostat ještě větší nálož gólů. „Měli jsme opravdu hodně šancí, několikrát jsme soupeři nedovolili ani vyjet z pásma. Z naší strany byla chyba, že jsme víc nestříleli,“ řekl obránce Tomáš Dvořák, který v polovině utkání zvyšoval na 4:1. Dvěma brankami se blýskl jeho skorojmenovec David Dvořáček, trefili se i Andrej Kudrna, Jan Buchtele a Matúš Sukeľ.

Přesvědčivá výhra znamená, že se Sparta drží na čtvrté příčce s minimální ztrátou na Plzeň a Boleslav. Přesto nebylo vše dokonalé. „Z hlediska ofenzivy šlo jen o drobné věci, ale z pohledu defenzivy jsme nezvládli konec první i druhé třetiny,“ kritizoval své svěřence trenér Miloslav Hořava.

Možná jsme soupeře trochu podcenili

Kouč měl pravdu: hosté dokázali v úvodních dvou dvacetiminutovkách pokaždé skórovat těsně před odchodem do šaten. „Možná jsme soupeře trochu podcenili, to se nám v dalších zápasech už nesmí stávat,“ uvědomoval si Dvořák. Sparta ale pokaždé našla odpověď. „Vždycky jsme dali rozdílový gól a byli napřed,“ dodal zadák, který několik let působil v Karlových Varech.

Před utkáním byl na programu slavnostní ceremoniál v rámci tradiční akce „Sparta vzdává hold“, v níž pražský klub tentokrát ocenil zasloužilé tuzemské kriminalisty. Skvěle zaplněná O 2 arena večeru dodala patřičné grády.

„Paráda. Tím, že přišlo tolik lidí, bylo všechno ještě lepší, krásná atmosféra,“ pochvaloval si Dvořák.