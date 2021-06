Novou posilu hlásí realizační tým hokejové Sparty, který od nové sezony doplní Tomáš Hamara. Bývalý trenér partnerského klubu Pražanů ze Sokolova se připojil k Josefu Jandačovi a Jaroslavu Hlinkovi, čímž zkompletoval trenérský štáb extraligového celku. „Celou dobu jsem byl oficiálně trenérem Sparty, takže si mě vedení klubu stáhlo k áčku. Moc se těším, v extralize mě čeká něco úplně jiná úroveň, ale i v Sokolově to bylo po všech stránkách skvělé,“ říká.

Tomáš Hamara doplnil na hokejové Spartě trenérské duo Jandač - Hlinka. | Foto: Vladimír Koča / HC Sparta Praha

Na západě Čech pomáhal mladým sparťanům naskočit do dospělého hokeje a připravit je pro A tým. Vedle Josefa Jandače a Jaroslava Hlinky by měl pomoci se začleňováním talentů do prvního týmu, v němž by měli mladí sparťané dostávat v nabité sezoně více prostoru. „Kluky znám už z dorostu a juniorky. V Sokolově a předtím v Kadani jsme jim pomáhali nasbírat první zkušenosti s dospělým hokejem a připravit je na extraligu, takže rád budu Pepovi s Jardou nápomocný a budu jim při ruce,“ poodkrývá Hamara plánovanou spolupráci.