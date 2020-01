Den D, na světovém šampionátu juniorů v Ostravě a Třinci se bude rozhodovat o úspěšných a neúspěšných. Chybět u toho nebudou ani čeští hokejisté. Výběr Václava Varadi se vyhnul blamáži a boji o záchranu, ve skupině B obsadil čtvrtou příčku před Německem.

V pondělí sehrál proti Spojeným státům (3:4 PP) vyrovnanou a dramatickou bitvu, kterou ve 4. minutě prodloužení rozhodl Cole Caufield. O den později pak Češi nestačili na Kanadu (2:7), ale bod proti USA v kombinaci s plnohodnotným vítězstvím Rusů nad Němci znamenal postup.

Ve stopách Švýcarů

Ve čtvrtfinále na pořadatelskou zemi čeká Švédsko. „Přemýšlím pozitivně. Švédové i loni propluli skupinou a pak padli se Švýcary, kteří hráli disciplinovaně, od podlahy a jako tým. Pro nás jde o ukazatel toho, že se dá hrát s každým. Můžeme porazit Rusy, hrát vyrovnanou partii s Američany… O zápasy s Němci a Kanaďany jsme přišli nedisciplinovaností,“ zhodnotil vystoupení ve skupině trenér Václav Varaďa.

Větší vyrovnanost výkonů by se českým mladíkům hodila. „Některý z kolegů už to říkal. Jeden den svatba, druhý pohřeb. Teď to proti Švédům vychází na svatbu,“ usmál se Varaďa.

Sám ale ví, že je nutné zlepšit hodně věcí. Především zmíněnou disciplínu. Češi jsou nejvylučovanějším týmem na turnaji, v oslabení inkasovali už devět branek, od Kanaďanů v pondělí pět. Bilanci hry v početní nevýhodě mají horší jen Američané a slabý Kazachstán. Zároveň Švédové mají čtyřicetiprocentní úspěšnost využití přesilových her.

„Hrát v pěti bude alfou a omegou. Je nutné si uvědomit, že jeden jde dál, druhý pryč, a nechat na ledě všechno,“ uvedl kapitán českého výběru Libor Zábranský.

Více zodpovědnosti

Podle Varadi je vše o vyspělosti hokejistů. „Je to o zodpovědnosti vůči ostatním. My jim to do hlav bijeme zleva, zprava. Kluci zřejmě nejsou tak vyspělí, aby se udrželi v každém zápase,“ připustil.

„Některé fauly jsou úplně jasné, u těch trnu. Některé jsou hodně slabé a u těch taky trnu, ale jinak. Věřím však, že budou kluci hrát v klidu. Dostali se tam, kam chtěli, do čtvrtfinále,“ přemítal Varaďa.

Češi se Švédy se utkali také v přípravě, ve Frýdku-Místku vyhráli Seveřané 5:1. „Nebral bych to nijak dramaticky. Nebyli jsme tam totiž kompletní, a oni měli sestavu pohromadě, později jen přidávali další hráče, aby naplnili soupisku,“ připomněl trenér.

„Výsledek nebyl dobrý, ale pokud budeme hrát náš hokej, tak máme šanci uspět,“ zdůraznil Varaďa. „Kluci si věří a já věřím jim, že ze sebe vymáčknou maximum. Ale přál bych si, abychom se z minulých utkání poučili, jinak to bude zlé. Můžeme to dát,“ dodal odhodlaně Varaďa.

Expert Vůjtek není optimistou



Postoupit do semifinále přes Tre Kronor bude pro český tým hodně složité, uvědomuje si hokejový expert Vladimír Vůjtek starší. Zároveň v něm doutná plamínek naděje, že by se mohlo povést podobné překvapení jako na začátku turnaje proti Rusku.



Vůjtek poukazuje na střídavost výkonů. „Byli jsme perfektní s Rusy, horší s Německem. Amerika byla skvělá, to byl výborný zápas, kdy jsme hráli na hranici svých možností. Proti Kanadě se asi projevila únava z předchozího utkání. Navíc jsme ztratili dva klíčové hráče,“ vypočítával pro Deník Vůjtek. „Proto nejsem velký optimista.



Švédové podle něj mají vyzrálejší tým. „Skoro jako mužský, tuším, že pět hráčů bylo draftováno do NHL. Jejich síla je v celoplošném hokeji. Obránci jsou na opravdu vysoké úrovni, hodně se zapojují do útoku a od toho se odvíjí i celá jejich hra. Zároveň v defenzivě jsou precizní, těžko se do jejich třetiny přechází,“ analyzuje hru vítěze skupiny A, v níž Seveřané ztratili pouze bod v derby s Finskem.



Klíčové bude nenechat se vylučovat. „Takové týmy přesilovky umí hrát velmi dobře, na disciplíně bude hodně záležet,“ řekl Vůjtek. „Optimistou tedy nejsem, ale věřím, že se něco povede. Bojovnost, nasazení a odhodlání je velké, tak uvidíme,“ doplnil.