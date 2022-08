Naznačil jste, že vaše role v týmu bude menší a do hry zasáhnete až později. Můžete to ještě rozvést? Je to těžké udělat rozhodnutí a popsat ho. Nemám v tuhle chvíli na to, abych byl mohl dobře hrát. Nemám čas připravit se tak, aby byly mé výkony na ledě stoprocentní. Proto jsem řekl, že nebudu schopen začít sezonu. Hlavně proto, že musím být jinde, ne zrovna na ledě. Kdybych teď trávil čas trénováním, nedělal bych věci, které jsou důležité pro Kladno. Musel bych něco zanedbávat.

Necháte si ujít první buly v nové hale?

To je hrozně těžké. Nejsem blázen, abych si myslel, že bez tréninku půjdu a budu konkurovat mladým trénovaným hráčům. Věřím, že když tomu dám ten správný trénink, budu dál schopný hrát důstojnou roli. Ale musím tomu dát čas. Jenže ten v tuhle chvíli musím věnovat důležitějším věcem. Na druhou stranu neříkám, že končím. Nechci ještě končit. Jsou tu určité výzvy, určité milníky, které bych rád splnil. Věřím, že letos už vyjde Winter Classic. Bylo by to důstojné rozloučení s mou kariérou. Ani teď nechci tvrdit, že by to byl úplný konec, ale bylo by to velkolepé. Člověk nikdy neví, co se může stát. Navíc mám chuť si zahrát v nové hale. Je totiž moc hezká a má zvláštní kouzlo, které ani nejde popsat. Nevěřím, že je v České republice podobná hala. Je to mix staré haly s komfortem pro fanoušky. Kdo má rád staré stadiony, přijde si na své, kdo má radši komfort, také si něco najde. Lidi, kteří byli zvyklí na kladenský zimák, budou překvapení, protože uvidí něco úplně jiného. Už jen proto, že se střecha zvedla asi o pět metrů nahoru. Je to ohromné.

Přijde s postupem sezony víc času na vlastní přípravu?

To nejde udělat jinak. Jsou jednání, na kterých musím být. Pak to je snadnější a snad to dopadá i lépe. Pak tu máme mládež, kterou jsme si dali za cíl zlepšit na úroveň, která byla v Kladně dřív. Je to složité. Sami vidíte, že celý rok jsme hráli v exilu v Chomutově. Ale to mluvíme jen o profesionálním klubu. Pak Rytíři mají dalších asi jedenáct mládežnických mužstev. Dalších jedenáct týmů má pézetka. I těm jsme museli najít prostor. Dva roky tu byl covid. Takže je teď potřeba mládež znovu nastartovat, dotovat ji. U nás vždy mládež byla na té nejlepší úrovni. Abych byl sám k sobě upřímný, to teď říct nemůžeme.

Tušil jste, že vás převzetí klubu jednoho dle takhle vyžene z ledu?

Samozřejmě, že když člověk nezná, co je potřeba k řízení a jaké je za vše zodpovědnost. Takže bych na tohle nebyl schopný odpovědět, protože jsem neznal všechny věci, které jsou k tomu potřeba. Na druhou stranu věřím, že kdybych měl jen hokej, soustředil se jen na něj a dával mi velkou motivaci, tak se dokážu připravit. Díky bohu jsem dostal talent. Ty svaly pořád jsou. Jde akorát o to to znovu nastartovat a pochopitelně mít motivaci.

Znáte své tělo výborně. Jak dlouho vám to bude trvat?

Je potřeba shodit nějaké kilo. Se 120 kily těžko můžu hrát. To jsem hrál v Chance lize, extraligu v mých letech už nemůžu. Takže je potřeba upravit jídelníček, to je potřeba obětovat. Musí se trénovat. Z vlastní zkušenosti vím, že nemám problém to napálit a jít za svým cílem, ale hrozí tu zranění. Ty svaly nejsou na momentální zátěž připravené. Můžu vydržet dva tři týdny, ale potom se zraním. Dám tomu čas a věřím, že v listopadu nebo prosinci bych mohl pomoci.

Vyhrál jste už skoro vše, co se dalo. Ale pořád vám chybí ten český titul…

Jako sportovec mám jen ty nejvyšší cíle, i když vím, že realita je jinde. Jdu do každého zápasu s tím, že vyhraju. Ani nemůžu říct, co cítím, protože by se mi devadesát devět procent lidí smálo. Ale to není důležité. Podstatné je, abyste měli ten vnitřní pocit, že jste pro to udělali maximum. Věřím, že budeme hrát důstojnou roli. Vše záleží na našich hráčích. Na trenérech, jak je připraví. Na rozdíl od minulých let jsou všichni hráči, které jsme chtěli, podepsaní na víc než jeden rok. Dva až tři roky. Viděli jsme, jak byl velký rozdíl, když tým začal jako tým šlapat. Hráči rázem nekoukali na svoje statistiky, neřešili, kde budou hrát příští sezonu. Mají svoje jisté. Díky tomu přizpůsobí vše týmu. To pro mě bylo důležité. Poprvé po dlouhé době mají skoro všichni, možná devadesát procent hráčů víceletý kontrakt.

Kromě Tomáše Plekance, že?

Tomu ani nemůžeme dát delší (směje se).

To zní na změnu filozofie. Ještě před rokem jste říkal, že hráči přijdou, ukážou se a nebudete jim bránit v postupu dál.

Máme stejný základ týmu, jako tu byl během minulé sezony. Loni nám utekl začátek, hráči nebyli připravení. Málokdo hrál extraligu. Trvalo jim to minimálně půl sezony. Ale od zápasu, kdy jsme prohráli se Zlínem, který se na nás dotáhl na dva body, se tým stmelil a bylo to vidět. V druhé části sezony bychom v tabulce skončili šestí nebo sedmí. A to odehráli stejní hráči, jako hráli už na začátku sezony. Jde jen o to, aby si to vyzkoušeli, přivykli na vyšší tempo a získali sebevědomí. Můžete si věřit, ale je potřeba to zažít. Takže jádro zůstává stejné. A bude záležet jen na nich. Máme mladé hráče, kteří by měli být jen lepší a lepší. Je to v jejich rukou.

Jak Kladnu pomůže návrat na domácí stadion?

Musíme počkat, až sezona opravdu začne. Bylo to složité. Už jen to, že jsme neměli domov, kde je podpora fanoušků. I když díky bohu za námi jezdili i do Chomutova. Ale i pro hráče to bylo nepříjemné. Jet na každý zápas hodinu a půl. Dá se říct, že jsme odehráli celou sezonu venku, na větším hřišti, než jsme zvyklí. Uvidíme. Měli bychom být lepší.

Před očima sledujete proměnu zimáku, na kterém jste zažil mnohé. Co to dělá s pocity?

Na tomhle zimáku jsem byl asi od pěti let do osmnácti. Pak jsem odešel do NHL, kde jsem byl pětadvacet let. Chápu, že vše jde dopředu. Fanoušci jsou náročnější a chtějí vyšší kvalitu. Podívejte se, co udělá komfort v O2 areně. Lidi tam nejdou ani fandit, ale jdou si to užít. NHL má všechny takové haly, my máme jen O2 arenu. Nevěřím, že kdyby stejný zpěvák byl v jiné hale, že by lidi přišli v takovém množství. Musíme dát lidem komfort. V Kladně to opravdu bylo pro tvrdé povahy. Pro nás hokejisty to bylo jen dobře, protože sem nikdo nechtěl jezdit. V tvrdých podmínkách vyrůstají lepší sportovci, na druhou stranu to v prosinci nebo lednu bylo těžké. Já bych tam nešel ani na NHL. Sedět v tom dvě až tři hodiny byla opravdu zima. Věřte mi, že jsem zažil spoustu věcí, viděl mnoho hal. Tady to ale má něco do sebe. Chodím na zimák každý den, jdu se tam prostě podívat a moc se mi to líbí. Když je nová hala, je vše kompletně moderní. V Kladně to ale bude jiné. Je to mix. Je tam tribuna snad z roku 1945, která tam zůstala. Ani jsem nevěděl, co to je, až mi na fotkách ukázali, že je to první kladenská tribuna se střechou. Ta je tam stále. Je to něco jiného, než na co jste byli zvyklý. Sami uvidíte. Bude to kvalitnější pro novináře i pro kamery.

Ohlásil jste duo lotyšských reprezentantů. Povedlo by se vám je přesvědčit, i kdyby nebyla válka?

Myslím, že by to byl problém. Na druhou stranu jsem čekal, že trh s hráči bude lepší, že jich bude k dispozici víc. Hlavně kvůli tomu, že je válka a málo hráčů bude hrát v KHL. Naopak to bylo mnohem těžší než o rok dříve. V Americe vznikla tři nová mužstva. Týmy NHL podepisují více hráčů na dvoucestné kontrakty. Hráč, který je na hraně, čeká do poslední chvíle a raději vezme dvoucestnou smlouvu v Americe, než aby šel zkusit štěstí do Evropy. Co si budeme namlouvat, spousta hráčů na hraně NHL či v AHL brali českou extraligu nebo i Kladno jako přestupní stanici do KHL. Co se teď děje ve světě, tuhle praxi mění. Dřív jsme vsázeli spíš na Kanaďany, letos jsou to Lotyši. Ale mají zkušenosti z KHL, z reprezentace. Neviděl jsem je hrát naživo, ale nevěřím, že by to byli špatní hráči, protože nastupovali proti nejlepším hráčům v Evropě, hráli na mistrovství světa. Jeden byl na osmi, druhý dokonce na třinácti. Zkušenosti tam musí být, to nemůže být náhrada.

Můžete říct něco k návratu Oty Vejvody po 26 letech?

Je to legenda, Kladeňák. Známe se dlouho, chodili jsme spolu do školy. Nabral spoustu zkušeností se švédským hokejem, který v jednu dobu určoval trend v Evropě. Přinese svoje zkušenosti, které budeme potřebovat.

Bylo těžké ho přimět k návratu ze Švédska?

Sám říkal, že se chtěl vrátit. Nedalo to moc práce ho přemluvit. Chtěl tu být a je to na něm vidět. Má tu rodiče a Kladno má v srdci.

Vypadalo to, že jste byl zaskočený odchodem Davida Čermáka do Českých Budějovic.

Ten timing nebyl dobrý. Skončili jsme sezonu pětadvacátého dubna. S Davidem jsme dávali tým dohromady, podepisovali hráče. Najednou jsem na to byl sám. Neměl jsem ani kontakty na ty agenty. Já vždy vyřizoval finální kontrakty. Ale někdo to musel předjednat, mluvit s agenty. Najednou to padlo na mě. Ale Jirka Burger tuhle práci přebral a skvěle se s tím popral. Ale to není nic proti Davidu Čermákovi. Dostal šanci a šel zkusit něco jiného.

Nemrzí vás, že se do Kladna nevrátil Michael Frolík?

Ty legendy, že se hráči vrací domů, už jsou dávno pryč. To není jen Frolda. V dnešní době už to není, že by hráči chtěli hrát jen za svůj klub. Spousta hráčů, kteří se narodili v Kladně, žijí v Praze. Výjimka je v tomhle David Krejčí, který to chtěl vrátit klubu. A chtěl hrát za Olomouc, protože jí vždycky fandil. Nebo Pleky, který tu chce být a cítí, že je to jeho klub. Nikomu nic nevyčítám, je to každého rozhodnutí. Že se někde naučíte hrát hokej, neznamená to, že to musí takhle skončit. Jsme spokojení s týmem, jaký máme.

