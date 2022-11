Oba týmy by do pražské O2 areny měly přivézt opravdu zvučná jména. Na jedné straně Jaromír Jágr, Petr Nedvěd, David Výborný, Jaroslav Bednář, Patrik Eliáš, Petr Klíma, Robert Reichel, Jiří Tlustý, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka i další bývalí výborní hokejisté. V dresu Slovenska pak například Lubomír Višňovský, Marián Gáborík, Marián Hossa nebo Richard Zedník.

„Snažíme se postavit nejsilnější možný tým z těch hokejových důchodců, které na Slovensku máme. Píšeme si taky se Zdenem Chárou nebo Miroslavem Šatanem. Soupiska vypadá fakt výborně,“ láká za slovenský tým Višňovský.

„Pořád jsem ve slušné kondici a asi bych měl patřit k lepším hráčům. Zároveň jsem se tím, že chodím hrát, dostal pod tlak. Asi bych to měl táhnout. Už ale moc netrénuju, protože jsem začal trénovat malé děti. Moc se těším, doufám, že to nebude vyloženě exhibiční, ale bude to mít nějaký náboj,“ nechal se slyšet český útočník Jan Hlaváč, který stále hraje druhou ligu za Vrchlabí.

Za sebou bude mít na lavičce takové osobnosti jako Martina Ručinského, Martina Straku, Josefa Beránka, Pavla Pateru nebo Jaroslava Špačka. Všechny tyto legendy by se měly zúčastnit utkání alespoň jako kouči na střídačce.

„Strašně moc rád bych si zahrál, ale zdraví mi to bohužel nedovoluje. Mám problémy se zády, vyhřezlou ploténku, takže nejsem schopný dělat skoro nic. Uvidíme v lednu, potřeboval bych aspoň měsíc přípravu,“ prozradil Ručinský.

Oba výběry bývalých skvělých hokejistů si každopádně budou mít co vracet. Utkaly se spolu totiž už v září v Bratislavě, kde český výběr zvítězil 5:4.

„Prohra vždy bolí, navíc před domácím publikem. Do poloviny zápasu jsme nedali ani gól, brankář zatáhl roletu. Nakonec vyměnili brankáře a trochu se to otočilo a vrátili jsme se do zápasu. Chtěli bychom to Čechům vrátit na jejich domácím ledě,“ vyhlásil jasně Višňovský.

„Popovídáme si s českými gólmany a nějak se s nimi domluvíme. Nebo budeme muset začít víc trénovat,“ dodal se smíchem.

„Budeme hrát před naším publikem. Doufejme, že O2 arena bude zaplněná. Vidět takové hráče je výjimečné, určitě se mají na co těšit,“ pozval hokejové fanoušky Patrik Eliáš.

Pořadatelé si pro návštěvníky akce připravili bohatý program, o kterém zatím nechtěli mnoho prozrazovat. Součástí akce ale určitě bude dražba dresů, jejíž výtěžek podpoří český parahokej.

„Co se týče programu, chceme, aby to bylo interaktivní a zábavné. Aby fanoušci byli zapojení s hráči do různých soutěží. Program bude opravdu pestrý, pro fanoušky jedinečný. Chystáme i doprovodné hudební programy,“ láká za pořadatele Andrea Bársony.

Vstupenky na tento hokejový svátek jsou v prodeji od úterního poledne. Získat je můžou také majitelé vstupenek z plánovaného Winter Hockey Games. Tato dvakrát odkládaná akce je opět přesunuta až na prosinec 2023 a diváci si můžou lístky vyměnit právě za vstup na utkání legend.

„Není to náhrada za Winter Hockey Games. To jsme přeložili na prosinec 2023. Jak dobře víte, situace v energetice není jednoduchá. Dvakrát jsme to překládali a vznikly nám ztráty. Organizace by teď byla opravdu náročná. Tuto akci jsme chtěli zorganizovat, protože se konala i v Bratislavě. Aby se konala odveta v nejkratší možné době, rozhodli jsme se pro únor, kdy bylo Nagano,“ vysvětlila Bársony.

