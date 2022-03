"Alex, The Great eight, gratuluju," řekl Jágr ve videu na twitteru. "Stal ses nejlepším střelcem mezi evropskými hráči, ale nepřestávej dávat góly. Pokračuj dál, protože, jak víš, ještě jsem neukončil kariéru. Stále je šance, že se možná vrátím do NHL a začnu tě ve střelcích stíhat," řekl padesátiletý Jágr, který má v dresu extraligového Kladna v této sezoně bilanci 8+11.

Vzkaz zakončil Jágr mrknutím. Podobně mluvil i před pár dny, když jeho bilanci v NHL Ovečkin vyrovnal, a popíchl ho, že má motivaci k návratu. Česká hokejová legenda nastoupila v NHL naposledy před pěti lety v dresu Calgary.

Jágr také zopakoval, co řekl dříve: je přesvědčený, že Ovečkin přeskočí Howea a možná i Gretzkého. "Podepsal (před sezonou) pětiletý kontrakt. Myslím si, že to stihne před jejím vypršením," řekl Jágr, který potřeboval k 766 trefám 1733 zápasů. Ruský kanonýr se před něj dostal už při 1256. startu. "Je to ryzí střelec. Hokej se hodně změnil a zrychlil, ale stále dokáže hravě držet s ostatními krok a má skvělou střelu," podotkl.

Ovečkin si posun před Jágra považoval. "Je to něco mimořádného. Kdyby nešel (Jágr) do KHL, byl by na druhém a možné i prvním místě. Ale je to, jak to je, a jsem šťastný, že jsem nejlepší mezi evropskými hráči," radoval se.

Ovečkin patří v NHL s 37 góly k nejlepším střelcům této sezony, kterou začínal jako šestý nejlepší kanonýr historie. Postupně přeskočil v uplynulých měsících Marcela Dionneho, Bretta Hulla a Jágra. "Je úžasné překonat všechny ty legendy, které tvoří historii soutěže," řekl Ovečkin. "Už budu v jejich společnosti navždy a doufám, že se objeví hráč, jenž bude zdolávat moje rekordy. Uvidíme," řekl.

Ruísaký střelec se posouvá i historickou produktivitou, v níž je na 23. místě s 1392 body (767+625). Na dostřel má už elitní dvacítku, kterou uzavírá Dale Hawerchuk (518+891). Ruský útočník na něj ztrácí jen sedmnáct bodů. V čele je Gretzky s 2857 body a s obrovským náskokem před druhým Jágrem (1921 bodů za 766+1155), který ale drží rekord v počtu vítězných gólů (135). Ovečkin jich dal 120.

