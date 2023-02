„Opravdu moc se těším. Zvlášť, pokud je to v kontextu výročí největšího úspěchu našeho hokeje. Pro nás všechny je to bezvadná příležitost se sejít, ale neznamená to, že se nepopereme o vítězství. Nedáme klukům ze Slovenska nic zadarmo. Rivalita tam bude, byť v současnosti už spíše taková kamarádská," řekl Martin Ručinský, který na led nevyjede. „Strašně moc rád bych si zahrál, ale zdraví mi to bohužel nedovoluje. Mám problémy se zády, vyhřezlou ploténku, takže nejsem schopný dělat skoro nic. Uvidíme v lednu, potřeboval bych aspoň měsíc přípravu,“ prozradil.

Protože se většina hrdinů z olympijských her v roce 1998 už postaví jen na střídačku, na ledovou plochu vyjedou také další vynikající bývalí hráči. Těmi budou Petr Nedvěd, David Výborný, Jaroslav Bednář, Patrik Eliáš, Petr Klíma, Jiří Tlustý, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš Vlasák, Jaroslav Nedvěd, Lukáš Krajíček, Jakub Nakládal, Václav Varaďa a brankář Dušan Salfický.

Velmi silnou sestavu však do Prahy přivezou i Slováci. Lubomír Visňovský vyjede na led po boku takových hráčů, jako jsou Karol Križan, Ján Lašák, Ladislav Čierny, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marián Hossa, Marcel Hossa, Tomáš Kopecký, Richard Lintner, Ladislav Nagy, Rastislav Pavlikovský, Peter Podhradský, Peter Pucher, Andrej Sekera, Lubomír Sekeráš, Marek Uram, Ľubomír Vaic, Richard Zedník, Miroslav Šatan, Milan Jurčina, Žigmund Pálffy a Ivan Majeský.

A slovenský výběr bude mít tomu českému rozhodně co vracet. Oba výběry legend se spolu utkaly už v září na bratislavském Zimním stadionu Ondreja Nepelu, kde vyhráli Češi 5:4. „Pokusím se postavit ten úplně nejsilnější tým, jaký je možné postavit z hokejových důchodců na Slovensku. Věřím, že se to všechno podaří a českým hokejistům oplatíme tu prohru z našeho ledu, kde už se v závěru hrálo prakticky naplno, střílelo se příklepem a bylo to celkem vyhrocené," vzkázal Lubomír Višňovský.

Diváci se můžou těšit kromě hokeje i na další zajímavý program. Před stadionem bude fanzóna a v ní se budou hráči před utkáním podepisovat zájemcům v rámci chystané autogramiády. Úvodní buly utkání pak obstará útočník Columbus Blue Jackets Jakub Voráček, který zbytek letošní sezony vynechá kvůli problémům po otřesech mozků.

Utkání bylo už koncem minulého týdne prakticky vyprodané, v prodeji zbývalo posledních pět procent vstupenek. Ti, kteří se přímo do areny nedostanou, budou moci utkání sledovat v přenosu O2 TV Sport. Po utkání se také budou moci zapojit do aukce dresů, jejíž výtěžek poputuje na podporu rozvoje Českého parahokeje a další charitativní projekty. Přímo po zápase legendy část z výtěžku ze vstupného předají bývalému hokejistovi Janu Alinčovi, který ochrnul po úrazu z inline hokeje.

