„Nepřistupoval jsem k tomu jako k boji o místo, ale jako ke kvalitní přípravě na sezonu, abych mohl odvádět stoprocentní výkony. Vím, že tendence musí být vzestupná a opravdu důležitá je až liga, takže jsem to bral spíš tak, že chci pochopit, co po nás trenéři chtějí, aby to gradovalo právě směrem k sezoně,“ vysvětlil sám dvaadvacetiletý útočník.

Ten se do mateřského klubu vrací po pěti letech. Tehdy v mládeži vyměnil pražský klub za Mladou Boleslav, ve které si na jedno utkání vyzkoušel i extraligu. Následně nastupoval za Přerov, Ústí nad Labem, Sokolov, Kadaň a naposledy Jihlavu. S první ligou má tedy už v mladém věku bohaté zkušenosti, které se teď pokusí zúročit v Edenu.

„Slavia pro mě byla víceméně jediná možnost. Měl jsem dvě jiné nabídky, ale stejně jsem vzal Slavii, protože jsem chtěl zpátky domů, zpátky tam, kde to všechno začalo, a věřím, že se mi to vyplatí,“ prozradil Houška.

Zahrát si za mateřský tým i v dospělém hokeji pro něj bude velkou motivací. „Zápasy proti Slavii byly jediné, kdy jsem byl fakt nervózní. Dá se říct, že mě ta nervozita až pohltila, protože jsem hrál proti klukům, se kterými jsem vyrůstal a znám je od svých šesti let. Mělo to pro mě vždycky jiný náboj než ostatní zápasy. Bylo to pro mě top a věděl jsem, že se chci vrátit,“ přiznal.

Přestože se Houška pohybuje v profesionálním hokeji už nějakou dobu, známější je paradoxně kvůli něčemu úplně jinému. Propadl totiž sociálním sítím, na kterých je velmi populární. Na instagramovém účtu se může pochlubit téměř 44 tisíci sledujícími, na TikToku, kam tvoří zábavná videa, ho pak sleduje dokonce přes 316 tisíc uživatelů! Některá jeho krátká videa na této platformě mají i přes milion zhlédnutí.

„Samozřejmě, že si spoluhráči moje videa pustí v kabině a mají z toho srandu. Ale berou mě takového, jaký jsem a že je to součást hry. Necítím, že by to pro mě bylo nepříjemné,“ prozradil Houška a vysvětlil, jak se dá skloubit život influencera a profesionálního sportovce.

„Dá se to, ale nesmí úplně zasahovat jedno do druhého. Kdyby se tady třeba prohrávalo, což samozřejmě věřím, že nebude, tak asi nebude působit dobře, když si budu dělat prdelky na internetu. Musí to mít hlavu a patu. Já vidím, jak to funguje a co mi to přináší, jsem za to rád, že se mi to takhle otevřelo a ukázalo nový svět, a věřím, že to skloubit půjde,“ vysvětlil.

Teď je na Houškovi, aby navázal na výkony z přípravy a odpíchl se od minulé sezony. V ní odehrál za jihlavskou Duklu 24 zápasů a posbíral 14 kanadských bodů. Kolik jich přidá teď v barvách Slavie?

