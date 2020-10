Proto ho kouč národního mužstva Filip Pešán bere na finský turnaj. Filip Hronek, obránce, který působí v zámořské NHL v dresu slavného Detroitu, přijal nominační výzvu bez debat.

„Konečně si zase zahraju, a navíc za národní tým, takže se moc těším. A to nejen na zápasy, ale taky na kluky a partu, která tam je. Dlouho jsme byli bez ledu, tak doufám, že se do toho brzy dostanu, bude to v pohodě a turnaj se povede,“ pronesl.

Narážel na to, že extraliga neběží už pár týdnů a Hradec (do mateřského klubu zamířil kvůli tomu, že NHL začne až po novém roce) trénoval maximálně na otevřeném kluzišti v Dobříši.

Stejně jako další konkurenti, Sparta či Plzeň.

„Má velkou touhu reprezentovat, za to jsem velmi rád. Těšilo ho, že nebude muset uklízet listí na ledě v Dobříši, ale zahraje si opravdový zápas,“ okomentoval Hronkovu nominaci Pešán.

Jediný z českého klubu

Hronek je, s výjimkou mladíků, jediným hráčem působícím v českém klubu, kterého kouč vzal na klání do Helsinek.

„Jednali jsme i s dalšími hráči, ale s uvolňováním je to hodně složité,“ vysvětlil trenér. Vysvětlení? Primárně se nemusel dohadovat s Hradcem, kde je Hronek takříkajíc na brigádě, ale s jeho zámořským zaměstnavatelem. „Komunikovali jsme o tom i s manažerem Detroitu,“ objasnil trenér.

Důvod, proč šéf národního výběru o Hronka tolik stál, je pochopitelný: 22letý bek patří bez přehánění k hlavním hvězdám extraligy.

Hradec i díky němu vyhrál všech pět mačů, do nichž navrátilec ze zámoří nastoupil. Navíc dal dva góly, na čtyři přihrál. Na ledě strávil průměrně více než pětadvacet minut. V ceněné statistice plus, minus (rozdíl v součtu branek, které tým při jeho pobytu na ledě dá a naopak které dostane) je plus devět.

V tomhle nemá soupeře. Navíc projevil hlad po úspěchu: „Filip Pešán říkal, že chceme vyhrát každý zápas. To se mi líbí.“