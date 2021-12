Když český soubor vybouchnul na listopadové Karjale, omlouvalo se to (alespoň částečně) tím, že trenér Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd nominovali řadu hráčů bez větších mezinárodních zkušeností. Příště to bude jiná káva, utěšovali se fanoušci. Hřejivější, voňavější. Prostě lepší.

Jenže nebyla. Na Channel One Cup byl povolán o poznání ostřílenější mančaft, jenže uhrál jen bod za pražskou porážku po nájezdech s Finy. O víkendu v Moskvě jasně prohrál 2:5 s domácí sbornou a pak padl 2:3 se Švédskem. Šest porážek v řadě? To tu bylo naposledy v roce 2014.

Nejhorší série za posledních sedm let nekončí. Češi nestačili ani na Švédy

„Stydím se za to, že jsme tu nic neuhráli,“ otevřeně pak přiznal brankář Šimon Hrubec. Gólmani jsou přitom tím nejmenším českým problémem. Hlavní boláky mokvají jinde. Ať už je řeč o chaboučké koncovce, zbytečných faulech, chybách v rozehrávce, chaosu v přesilovkách… Jde o dlouhý seznam.

Švédové ve třetí třetině skóre otočili a v olympijské generálce tak bohužel těsným rozdílem prohráváme. #narodnitym #jakolev #CZEvSWE ????? pic.twitter.com/cJ2m4zn90B — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 19, 2021

Pytel hráčů v záloze? Nemáme

„Nechápu to. Nemám vysvětlení,“ krčil rameny trenér Pešán, kterého v Moskvě štvaly rovněž ustrašené vstupy do zápasů. Tým se ani pořádně nerozkoukal a už prohrával a byl pod tlakem. Reprezentační kouč je ovšem mužem, který by měl vysvětlení nalézt, a to co nejrychleji. Olympiáda je za rohem.

A co víc: vzhledem k obavám NHL z koronaviru a nekonečných karantén je na stole reálná možnost, že borci ze zámoří nakonec na turnaj v Pekingu neodcestují. To by znamenalo, že o olympijské medaile (ano, momentálně to zní dost utopicky) by zápolilo mužstvo, které by se příliš nelišilo od toho na Channel One Cupu.

Takhle prohrát před olympiádou? Nepřípustné, hřímal v Moskvě naštvaný Pešán

„Nemůžu tvrdit, že máme po Evropě pytel hráčů v záloze,“ konstatoval Pešán. S Nedvědem stále počítají s oběma variantami. „Pokud by hráči z NHL přijeli, bavili bychom se o úplně jiném týmu. Pokud ne, tak nás čeká těžké rozhodování, koho vzít na olympiádu.“

Kovář s Gulašem na všechno nestačí

Nároďák vstřelil v každém ze tří duelů Channel One Cupu po dvou gólech. A pokaždé se o ně postarali stejní střelci – Jan Kovář a Milan Gulaš. Všichni ostatní mlčeli. To před olympijskou konfrontací nevěstí nic dobrého.

„Přijeli jsme sem s tím nejlepším, co se dalo v Evropě poskládat, a stejně to nestačilo. Když jsem viděl soupisku, říkal jsem si, že jsme silní, že něco uhrajeme. Věřil jsem tomu,“ povzdechl si po prohře se Švédy Hrubec.

Krejčí: Návrat jsem si představoval jinak, bohužel jsem nepomohl nějakým gólem

Mužstvo ve všech zápasech mělo několik pasáží, v nichž soupeře přehrávalo, proti Švédům dokonce (poprvé v sezoně) vedlo. Jenže nedokázalo zasadit protivníkovi dostatečně tvrdý úder a místo toho přišly chyby, které soupeře vrátily do sedla. Ne, pozitiva se hledají skutečně velmi těžko…

Pešán s Nedvědem tak mají přes Vánoce o čem rozjímat.