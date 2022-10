Právě on sestavil ze známých tváří jeden tým a jako svého soupeře si vybral youtubera a influencera Petra Hybše vystupujícího pod přezdívkou Pedro.

„S Petrem se známe, máme společné to, že jsme se začali učit hrát hokej až v dospělosti po třicítce. Chytlo nás to, tak jsme se rozhodli, že bychom to spojili s hokejem,“ dodává Kvapilík.

Tomu se podařilo sehnat na charitativní akci řadu zajímavých tváří ze sportovního i nesportovního prostředí. Úvodní buly vhodí legendární brankář Dominik Hašek, na střídačku se postaví jako trenér herec Michal Suchánek a hokejové výstroje obléknou trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina, bývalí fotbalisté Vladimír Šmicer a Pavel Horváth nebo slavný kuchař Přemek Forejt.

„Máme hráče, kteří jsou spíše hobby hokejisty, ale hokejově nejsou známí. Třeba Přemka Forejta si člověk nespojí s hokejem. Měl jsem radost, že se do toho zapojí,“ netají hlavní organizátor.

„Po hokejové stránce mám největší radost z Dominika Haška, kterému se to od začátku líbilo a ještě to řešil časově. Nakonec jsme se domluvili, že nás přijde podpořit jako divák, vhodí buly a řekne svůj pohled na situaci. Na ledě sice nebude, ale jeho zapojení mi udělalo velikou radost. Dal tomu hokejový punc,“ těší Kvapilíka.

Krajská liga: Kutná Hora ztratila první bod, Slaný poprvé slavilo

A co říká na to, že si zahraje v jednom týmu s Jiřím Hrdinou, majitelem téměř tří stovek startů v NHL? „Každému se nepoštěstí postavit se na led s takovou legendou,“ usmívá se Kvapilík.

Na ledové ploše se vedle vyjmenovaných hvězd představí ještě bývalí hokejisté Jakub Koreis a Tomáš Horna, youtuber Čeněk Stýblo, útočník hokejové Slavie Vladislav Houška nebo MMA fighter Miroslav Brož.

„Nesetkal jsem se s odmítavou nebo neutrální reakcí. Oslovili jsme ještě víc osobností a všem se to líbilo. Nakonec ale rozhodly časové možnosti. Všichni ale říkali, že to zní zajímavě a že by si rádi zahráli. Řadě lidí se to líbilo i proto, že mají vztah k Edenu z minulosti,“ popisuje organizátor akce, kterého těší i zájem o lístky na zápas.

Těch se do úterý prodalo už okolo tisícovky a veškerý zisk z jejich prodeje podpoří pět vybraných organizací pečující o duševní zdraví mládeže. Těmi jsou konkrétně Dům tří přání, Dětské krizové centrum, Národní ústav duševního zdraví, Linka bezpečí a Nevypusť duši.

„Mojí myšlenkou bylo upozornit na to, že ve chvíli, kdy má dítě psychické potíže, tak vůbec není snadné dostat se k pomoci. Přidružená myšlenka je podpořit tím trochu prevenci. Raději si všímejte signálů a jednejte co nejdříve. Když pak po půlroce zjistím, že má dítě depresi, nebo se poškozuje, tak už je těžké pomoc vyhledat,“ vysvětluje Kvapilík.

Jágr připustil konec kariéry. Nemám chuť ani motivaci, přiznal slavný útočník

Zájemci mají možnost jeho myšlenku podpořit vedle návštěvy zápasu také příspěvkem na Donio.cz. Na dobrou věc ale poputují finanční příspěvky i z dalších zdrojů.

„Přispějí nám organizace, které se zapojily většími sumami. Velkou část výtěžku čekáme z online streamu. Bude to komentované online a přenášené na různých platformách. Chtějí se do toho zapojit streameři, kteří mají velkou sledovatelskou obec. Tam čekáme, že přes dary přibude také hodně peněz,“ zakončuje Kvapilík.

Na Prahu už se strašně těším, říká Hertl. Štvaly ho hlavně žádosti o vstupenky