Hokejisté Sparty jeli k pátečnímu extraligovému zápasu na led Hradce Králové. Ještě na začátku třetí třetiny vedli dvoubrankovým náskokem a zdálo se, že dokráčí k tříbodové výhře. Domácí Okuliar ale dvěma trefami srovnal a šlo se do nastavení. V prodloužení se nikdo neprosadil, v nájezdech přisoudil Spartě bonusový bod Kousal.

Hodnocení trenérů Pavla Grosse (Sparta Praha) a Tomáše Hamary (Hradec Králové). | Video: Deník/Vladimír Machek

Domácí borci smazali v utkání dvoubrankové manko, nakonec padli až v nájezdech. „Zápas hodnotím pozitivně. Celých šedesát minut jsme bojovali a hráli dobře. Byli jsme odměněni vyrovnáním, bohužel jsme nakonec prohráli po nájezdech, ale bod musíme brát a z utkání si vzít pozitiva,“ hodnotil hradecký hráč zápasu Oliver Okuliar.

KURIÓZNÍ GÓL

V první dvacetiminutovce podával Jan Lukáš nadstandardní výkon. Lvy podržel v oslabení, ustál únik Konečného i tutovku Řepíka. Jenže pak přišla 19. minuta a obrovská hrubka. Hradecký gólman chtěl v početní výhodě pomoci před dotírajícím Formanem s rozehrávkou, k jeho smůle však trefil brusle spoluhráče Blaina, od kterého se kotouč odrazil do branky a kuriózní gól byl na světě.

Mountfield i po změně stran potvrzoval bolístku posledních dní. Šance si dokázal vypracovat, ale chyběly góly. Střelci nechali vyniknout Kořenáře. A když to nelepí, tak to prostě nelepí, což zcela jasně dokumentovala druhá branka Sparty. Po závaru před Lukášem vracel puk do ohně Němeček, ten ani neletěl mezi tři tyče, ale od Pavelky se odrazil do branky.

I když svěřencům trenéra Tomáše Martince nehrálo nic do karet, nevzdali se, bojovali a po zásluze byli odměněni. Dvě přesilové hry proměnil k vyrovnání Okuliar, jenž se prosadil po delším půstu.

„Nic speciálního jsme si neřekli, prostě jsme se nechtěli vzdát. Hráli jsme pořád naplno a věděli jsme, že něco nám tam musí padnout,“ pokračoval Okuliar.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Třetí hradecký duel v řadě dospěl do prodloužení. V něm hráli Východočeši po vyloučení Kousala přesilovou hru. Tu si ještě vylepšili, když Lukáš zůstal na střídačce. Obrovské příležitosti Okuliara a Miškáře zůstaly nevyužity a tak o vítězi musely rozhodnout nájezdy.

V něm se domácím nedařilo, naopak soupeř překonal Lukáše hned třikrát, rozhodující nájezd proměnil Kousal a druhý bod mířil do hlavního města. „V prodloužení mi chybělo asi deset centimetrů, škoda. Za některé věci v zápase pochvala, ale potřebujeme vyhrávat pro lidi,“ uzavřel Okuliar.

"Za dva body jsme rádi. Hráli jsme velmi solidních čtyřicet minut, ale i v nich jsme udělali pět zbytečných faulů. To nás vytrestalo v poslední třetině, kdy Hradec v přesilovkách vyrovnal a dostal momentum na svou stranu. V prodloužení jsme měli štěstí, že jednou soupeř netrefil prázdnou bránu a podruhé tam byl výborně Pepa Kořenář. Nájezdy jsou malá loterie, ale jsem rád, že kluci byli mentálně silní," řekl k zápasu kouč Sparty Pavel Gross.

Hradec Králové – Sparta Praha 2:3 s. n.

Fakta – branky a nahrávky: 43. Okuliar (Estephan, Pavelka), 54. Okuliar (Miškář, Blain) – 19. Konečný (Moravčík), 34. Němeček (Horák, Chlapík), rozh. náj. P. Kousal. Rozhodčí: Hribik, Veselý – Zíka, Bohuněk. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1 Diváci: 4497. Třetiny: 0:1, 0:1, 2:0 - 0:0.

Mountfield HK: Lukáš – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl – Šťastný, Estephan, Eberle – Zachar, Pilař, Jasper. Trenér: Martinec.

HC Sparta Praha: Kořenář – Krejčík, Mikliš, Tomek, Moravčík, Němeček, Irving, Pavlák – Najman, Horák, Chlapík – Kousal, Sobotka, Řepík – Buchtele, Konečný, Forman – Mužík, Žmola, Hauser. Trenér: Gross.