/FOTOGALERIE/ Překvapení se nekonalo, i když k němu bylo blízko. Hokejisté Škody Plzeň podlehli v zápase pátého kola doma vedoucí Spartě po úporném boji 2:3, když zatím neporaženého lídra v závěru zachránilo video. Indiáni totiž v 58. minutě dokázali v přesilovce vyrovnat, přes pět tisíc diváků v hale vybuchlo nadšením, jenže soupeř ještě sáhl k trenérské výzvě a sudí branku po zkoumání videa zase odvolali. Sparťané tak slavili páté vítězství a dál kralují extralize. To Plzeň padla potřetí v řadě, a to ji hned v pátek čeká další těžká zkouška, zápas v Pardubicích s nadupaným Dynamem.

Plzeňský obránce Michal Houdek (vlevo) atakuje Michala Řepíka z týmu Sparty. | Foto: hcplzen.cz

Hned v úvodu Škodovka ubránila oslabení a obránce Zámorský pak trefil tyčku sparťanské klece. Dál pokračoval vyrovnaný boj. Hosté častěji stříleli, ale skóre přesto otevřeli domácí Indiáni. Čtvrtý plzeňský útok si vynutil drtivý tlak, Kovář pod palbou odolával, ale na tvrdou ránu Lva, který zrovna skočil ze střídačky, už gólman nedosáhl – 1:0. Sparťané ještě přidali, také plzeňský brankář Pavlát se měl co otáčet a před koncem třetiny se hosté dočkali. Hauserovu pobídku z levého kruhu tečoval Buchtele – 1:1.

Na začátku druhé třetiny si přesilovku zahrála Škodovka, jenže nedokázala přelstít sparťanský kvartet a naopak sama inkasovala. Hosté prchli do přečíslení dvou na jednoho a Forman z pravého kruhu dostal hosty do vedení – 1:2. Domácí pak ubránili dvě oslabení po sobě, přestáli i dvacet vteřin ve třech proti pěti. Krejčí se sice mezi dvěma plzeňskými hráči protáhl až před Pavláta, ale ten jeho blafák do bekhendu vystihl. Indiáni pak mohli skórovat rovněž při vlastním oslabení. Přečíslení tří na jednoho zakončoval dojíždějící Kvasnička, jenže Kováře nepřekonal.

Maskoty hokejového MS budou Bob a Bobek. Bříza: Věříme, že budou stejně úspěšní

Ve třetí části se ještě děly věci. Plzeň tlačila na soupeře, Zámorského střela vypadla Kovářovi z výstroje a Mertl zblízka protlačil puk pod gólmanem do sítě – 2:2. Jenže Řepík pohotovou ranou bez přípravy necelých dvanáct minut před koncem postrčil Spartu zase do vedení – 2:3. Domácí dál bojovali a v čase 57:37 v přesilovce po Zámorského ráně už slavili gól. Rozhodčí ukázali do středu hřiště, chystali vhazování, když se sparťané vytasili s trenérskou výzvou. Plzeňská střídačka protestovala, odvolávala se na přetažený limit, jenže sudí se i tak vydali k videu a po nějakém čase branku odvolali. Údajně kvůli vysoké holi jednoho z plzeňských hráčů. Zápas končil v rozbouřené atmosféře, Škodovka to ještě zkusila v šesti bez gólmana, jenže další těsnou porážku už neodvrátila.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): Vstup do utkání jsme měli slušný, vstřelili jsme branku, soupeř ale brzy srovnal po buly, kdy jsme špatně rozebrali hráče. Ve druhé třetině jsme hráli spoustu oslabení, což nám bere síly, toho je moc. Bohužel jsme nesehráli dobře ani naší přesilovku, kdy jsme nakonec sami inkasovali. Ve třetí části jsme bojovali, srovnali jsme, avšak záhy jsme opět inkasovali. V závěru jsme to jen honili, bylo to hektické. Musíme pracovat dále. A sporný moment ohledně odvolaného gólu v závěru? Myslím, že trenérská výzva Sparty přišla až po stanoveném limitu, který je 40 až 45 vteřin, a tohle bylo téměř po minutě.

Pavel Gross (Sparta): Viděli jsme zajímavý zápas se vším všudy, co k hokeji patří. My jsme byli na Plzeň dobře připravení, poučili jsme se z jejich utkání proti Třinci, takový průběh jsme nechtěli připustit, což se povedlo. Byli jsme aktivní, měli jsme šance. Podařilo se nám srovnat na 1:1, což bylo velmi důležité. Domácí hráli skvěle oslabení, navíc náš gól padl v početní nevýhodě. Do týmu patří i náš videotrenér, který v závěru postřehl vysokou hůl, já to osobně dobře neviděl. Možná to bylo trošku na knap, nicméně vyšlo nám to, za což jsem moc rád. Porazili jsme velmi silný tým.

Škoda Plzeň – Sparta Praha 2:3

Třetiny: 1:1, 0:1, 1:1. Branky a nahrávky: 13. Lev (Straka, Indrák), 44. Mertl (Zámorský, Rekonen) – 18. Buchtele (Hauser, Lajunen), 24. Forman (O. Najman), 49. Řepík (Chlapík). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 5:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 24:30. Diváci: 5 523.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček, Jiříček – Schleiss, Lev, Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Sparta: J. Kovář – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal, Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, Vitouch, Konečný. Trenéři: Gross a Hořava.