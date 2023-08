Hokejové mistrovství světa bude příští rok od 10. do 26 května hostit Praha a Ostrava. Organizátoři v úterý dopoledne představili oficiální herní plán celého šampionátu a odhalili i ceny balíčků vstupenek na jednotlivé dny. Na české a slovenské hrací dny bude možné se dostat od 2080 korun, nejlevnější balíčky pak přijdou na 1180 korun. V každé skupině se odehrají i takzvané family games, které budou stát od 190 do 390 korun.

Pořadatelé hokejového mistrovství světa v Česku představili herní plán i cenu balíčků vstupenek. | Foto: se svolením Jana Šejhla

„Už během posledního dne mistrovství světa v Tampere jsme začali tvořit herní plán. Ten jsme poté předložili držiteli práv. Po schválení televizními společnostmi to došlo na IIHF, které to poslalo všem zemím. Ke schválení došlo dva týdny zpět,“ poodhalil proces vytváření herního plánu Jan Černý, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje.

Po schválení už je tedy jasno, že Češi vstoupí do šampionátu hned první den turnaje soubojem proti Finsku. Ve druhém utkání vyzve národní tým Norsko, následně se utká se Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a cestu základní skupinou zakončí v úterý 21. května velkou bitvou proti Kanadě.

České zápasy na MS

10. 5. Česko – Finsko (20:20)

11. 5. Norsko – Česko (20:20)

13. 5. Švýcarsko – Česko (20:20)

15. 5. Česko – Dánsko (16:20)

17. 5. Česko – Rakousko (20:20)

18. 5. Česko – Velká Británie (20:20)

21. 5. Kanada – Česko (16:20)

„Primárním zájmem bylo, aby fanoušek měl každý den dobré utkání. Pokud Češi hrají v 16:20 a Slováci taky, tak s tím televizní společnosti měly problém a chtěly, aby dva atraktivní soupeři nehráli ve stejnou dobu. Proto jsme utkání přehazovali na jiné časy. To vám rozhodí sportovní regule, které říkají, že mezi jednotlivými zápasy musí být dvacet hodin a tak dále. To všechno jsou aspekty, které jsme museli zohlednit,“ vysvětlil Černý.

Vstupenky na hokejové MS: Balíčky od tisícovky, o první lístky se bude soutěžit

Organizátoři spolu s odhalením hracího plánu představili také cenovou politiku prodeje vstupenek. Ty půjdou do prodeje 10. října v 10 hodin a nejprve budou k mání jen v rámci celodenních balíčků. Ty nejlevnější vyjdou od 1180 do 2280 korun, nejdražší pak od 2980 do 4880 korun. Balíčky, ve kterých budou zápasy domácího výběru, startují už na 2080 korunách.

„Důkladně jsme analyzovali posledních deset mistrovství světa a snažili jsme se rozebírat vše i v dopadu současné společenské situace, inflace a dalších faktorů, které můžou ovlivnit rozhodování fanouška. Snažili jsme se rozebrat i atraktivitu jednotlivých dní a skupin. Cíl byl, abychom fanouškům, kteří nemůžou zaplatit vysoké částky, umožnili navštívit zápasy a vidět český tým,“ uvedl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza.

Právě s úmyslem zprostředkovat šampionát všem zájemcům vybrali pořadatelé také pětici takzvaných family games, tedy tří zápasů v Praze a dvou v Ostravě, které budou za velmi příznivé ceny. Konkrétně na zápasy Velké Británie s Kanadou, Dánska se Švýcarskem, Rakouska s Velkou Británií, Francie s Kazachstánem a Francie s Německem se dostanou diváci už od 190 do 390 korun.

Vysoké vstupné na mistrovství v Rize? Z toho se ponaučíme, uklidňuje Šafařík

Ještě před oficiálním startem prodeje bude část vstupenek přednostně k mání pro registrované zájemce. Vstupenky na jednotlivé zápasy pak bude možné zakoupit v první polovině ledna, kdy pořadatelé rozdělí zbývající balíčky.

Fanoušky pak může těšit i informace, že zatímco zápasy skupinové fáze oproti poslednímu českému šampionátu zdražily, lístky na finále jsou levnější než v roce 2015. „Při cenotvorbě play-off jsme se snažili držet ceny z roku 2015. Semifinálový den stojí stejně jako v roce 2015, finálový je dokonce ještě levnější. Mírné zdražení přišlo jen u čtvrtfinálových dnů. Snažíme se to držet, i když naše náklady jsou diametrálně odlišné než v roce 2015,“ doplnil manažer ticketingu Martin Gremlica.