V případě vítězství Pražanů a současně prohry Vítkovic doma s Olomoucí by se sparťané mohli posunout na druhou příčku tabulky. Vzpomínáte ještě na trápení z podzimu a dvanácté místo? Od trenérské výměny Patera - Hořava se Sparta vypracovala do role nejúspěšnějšího týmu a nebýt onoho zaklopýtnutí, rvala by se o lídrovskou pozici s Pardubicemi. Právě první Pardubice a druhé Vítkovice těsně před pauzou na plnění reprezentačních povinností hokejisté s velkým S na prsou porazili.