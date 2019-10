Po obtížném období plném velkých změn začalo mužstvo z Holešovic pořádně šlapat až letos, což potvrzuje devítizápasová vítězná série. „Chceme v tom pokračovat minimálně do reprezentační pauzy,“ říká pro Pražský deník útočník Jiří Smejkal.

V létě dorazilo na Spartu prvotřídní hráčské zboží, ale start do ročníku byl přesto všelijaký. Dva divoké výsledky na úplný úvod, kdy tým ztratil vysoké vedení, pohodě úplně nepomohly. „Byla to pro nás facka. Za dva zápasy jsme dali čtrnáct gólů a měli z toho tři body. Řekli jsme si, že dozadu to takhle nejde. Trénovali jsme hodně obranu a teď z toho těžíme,“ vypráví dvaadvacetiletý forvard.

Bilance tří proher z pěti úvodních zápasů se tak začala velmi rychle vylepšovat. A to výrazně. Od 27. září nepoznali svěřenci Uweho Kruppa hořkost porážky. „I když nedáme tolik gólů, daří se nám vyhrávat díky tomu, že hrajeme více pospolu a děláme, co máme,“ vysvětluje Smejkal.

Skvělí brankáři

Důležitým prvkem úspěšné série jsou gólmani. Matěj Machovský a Jakub Sedláček tvoří zřejmě nejlepší dvojici v celé extralize. Je jedno, který z nich nastoupí. V pátek vychytal nulu na ledě Olomouce první jmenovaný, v neděli trápil střelce Plzně jeho parťák. „Oba chytají výborně. Jsou klíčem k úspěchu v každém zápase,“ chválí brankáře Smejkal.

Důležitá je také ofenzivní produkce, která přichází od všech formací. Na hranici deseti bodů už se dostalo šest hráčů. Tím se nemůže pyšnit žádný jiný tým. „Máme čtyři vyrovnané lajny. Každé utkání může rozhodnout kdokoli, což se potvrzuje,“ kvituje Smejkal.

Úspěšný říjen tak pozvedl pohodu v týmu na maximum. „Nálada je asi nejlepší za dobu, co jsem tady. Na druhou stranu se snažíme držet při zemi, pořád na sobě pracovat. Ani trenér není se vším úplně spokojený, což je dobře. Snažíme se najít chyby a všechno ještě zlepšit,“ podotýká Smejkal, jenž patří k nenápadným tahounům.

Po Michalu Řepíkovi je nejvytěžovanějším útočníkem a kromě výborné práce v defenzivě přidává i bodové příspěvky. „Cítím se tu už jako doma, všechny dobře znám a chodím na zimák šťastný, což je pro mě důležitý faktor. Nikdy se sebou nejsem spokojený na sto procent, ale zatím je to dobré,“ pochvaluje si Smejkal.

Pozor na Liberec

Spartu nyní čeká Liberec, jenž se naopak trápí a na výhru v lize čeká pět utkání. „Často je takový zápas daleko těžší než proti někomu na vítězné vlně. Dají do toho úplně všechno, nebudou chtít opět prohrát. Víme, jakou mají sílu v ofenzivě a musíme si na to dát pozor,“ upozorňuje.

Úkol před úterním duelem však zní jasně. „Chceme vyhrát podesáté v řadě,“ dodává s odhodláním Smejkal.