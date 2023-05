Po změnách ve vedení klubu představila hokejová Sparta také první pohyby na hráčské soupisce. V týmu končí Fin Olavi Vauhkonen, Švéd Gustaf Thorell a předsezonní posila Dominik Simon. S hlavním městem České republiky se rozloučil i kouč Hans Wallson, který působil v průběhu ročníku jako asistent Miloslava Hořavy. Smlouvy s A mužstvem naopak podepsala pětice juniorů, kteří v uplynulé sezoně vybojovali mistrovský titul, a také brankář Oldřich Cichoň.

Junioři hokejové Sparty získali titul po dlouhých 29 letech. | Foto: HC Sparta Praha

„Olavi přišel především kvůli rozšíření kádru na play-off. Gustaf Thorell měl kontrakt na jednu sezonu a rozhodli jsme se spolupráci dál neprodlužovat. S Dominikem jsme se dohodli na ukončení spolupráce. Všem děkujeme a přejeme jim jen to nejlepší,“ vysvětlil sportovní manažer Jaroslav Hlinka a neopomněl poděkovat ani Hansi Wallsonovi.

„Děkujeme mu za jeho přínos v závěru sezony. V mnoha ohledech nás dokázal inspirovat a posunout dál,“ uvedl Hlinka na klubovém webu.

Vybojovat místo a třeba i nahradit zmiňovanou trojici končících útočníků se pokusí hráči z juniorky, kteří za sebou mají velmi úspěšnou sezonu. Se Spartou vybojovali mistrovský titul a nyní podepsali smlouvy i se seniorským týmem. Jedná se konkrétně o pětici Martin Böhm, Andrej Fábry, Dominik Pavlák, David Senčák a Jan Krupička. Novou smlouvu pak podepsal i brankář Oldřich Cichoň.

Jednadvacetiletý gólman už v minulých sezonách do áčka Sparty nakukoval, uplynulý ročník ale strávil v Sokolově, kde zasáhl do šestnácti zápasů a měl v nich úspěšnost 91,7 %. Dá se od něj očekávat další herní růst a také jistota v případě potřeby zaskočit za dvojici Jakub Kovář, Josef Kořenář. „Je důležité, že máme v brankářském týmu také talentovaného gólmana, který může vedle dvou zkušenějších parťáků růst a bez obav je v případě potřeby nahradit,“ řekl sportovní manažer klubu.

Ten jinak podepisoval hlavně s talenty z juniorky. Jedním z nich je i obránce Martin Böhm, který v sezoně zapsal už i jeden start v extralize. Áčko si jinak oťukával alespoň na Spenglerově poháru. Tři zápasy pak přidal v dresu Litoměřic v Chance lize a jinak byl tahounem juniorského mužstva. „Má v sobě velký talent. Když ho bude dál úspěšně rozvíjet, může to dotáhnout daleko. Ve svém věku umí dobře číst hru, nebojí se hry do těla a hlavně umí výborně podpořit útok,“ uvedl Hlinka na konto bývalého hráče Liberce.

To druhý talent Andrej Fábry, který se také dočkal smlouvy s A týmem, přišel do Prahy z Jihlavy. Právě tam hokejově vyrůstal teprve osmnáctiletý útočník, který v uplynulé sezoně posbíral za juniorku 38 bodů a podíval se i na mistrovství světa do osmnácti let. „Jako junior by mohl klidně už v této sezoně naskakovat mezi dospělými. Nebojí se, má fakt šikovné ruce a skvěle bruslí. Snad se mu bude nadále dařit,“ přál si Hlinka.

Jen o rok starší než Fábry je pak slovenský bek Dominik Pavlák. Odchovanec Ružomberoku působil v Česku v Chomutově a Plzni, poslední sezonu ale už strávil v dresu Sparty. Dospělý hokej si zkusil v osmi duelech za druholigovou Kobru Praha. „V play-off se stal jednou ze stěžejních postav naší juniorky. Je to zajímavý bek, který si určitě zaslouží větší šanci,“ věřil sportovní manažer Sparty.

Jednou ze stěžejních postav juniorky byl i klubový odchovanec David Senčák. Ten sbíral v základní části přesně bod na zápas a v šesti utkáních si zahrál i za prvoligové Litoměřice, v jejichž dresu vstřelil jeden gól. „Věkem je ještě junior, ale stihl už několik přípravných zápasů za A tým. Vypadá velice dobře, snad se bude nadále posouvat dál a dál,“ uvedl na jeho konto Hlinka.

Zatím posledním podepsaným hráčem se pak stal útočník Jan Krupička, který pochází také ze sparťanské líhně. V sezoně si vyzkoušel finskou juniorku, poté se ale vrátil a v play-off posbíral parádních 17 bodů během 13 utkání. I on si navíc střihl jeden zápas za Litoměřice. „V play-off juniorské extraligy patřil mezi nejlepší hráče, pravidelně bodoval a významně se podepsal pod zisk titulu. Umí i dobře využít svých 190 centimetrů,“ okomentoval Hlinka.

Už v předchozích dnech Sparta oznámila, že mužstvo povede jako hlavní trenér Pavel Gross, který dosud působil v Německu. Asistenta mu bude dělat dosavadní kouč Miloslav Hořava.