„Věříme, že bude díky svým zkušenostem platný nejen na ledě, ale i mimo něj,“ okomentoval Tomicův příchod sportovní manažer klubu Jiří Veber.

A ví, o čem mluví. Vždyť devětatřicetiletý hokejista má zkušeností vskutku na rozdávání. Na svém kontě má více než tisícovku odehraných utkání v extralize, 812 utkání odehrál ve Slavii. Doplní tak třeba i dalšího velezkušeného harcovníka ve slávistických službách, kterým je kapitán Jan Novák.

Za Tomicou ale není jen velký počet odehraných zápasů. Během své úspěšné kariéry přispěl k zisku dvou mistrovských titulů a ve sbírce má i vítězství na juniorském mistrovství světa v roce 2001. „Těším se na návrat do známého prostředí. Když probíhaly v televizi během karantény historické záběry ze zápasů Slavie, tak mě to úplně vzalo. Ke klubu mám pořád velký vztah,” přiznal Tomica pro klubový web.

Ten se vrací nejen do známého prostředí, ale i do služeb známého kouče. „Po dohodě s majitelem jsme jeho angažování probírali s hlavním trenérem, který ho dobře zná z Chomutova a jeho působení v týmu přivítal. Marek projevil zájem vrátit se do Slavie nejen jako hráč, ale také se po skončení aktivní kariéry zapojit do práce v naší organizaci,“ upřesnil Veber spojitost mezi Tomicou a trenérem Pražanů Martinem Štrbou.

Právě Štrba na začátku dubna vystřídal na slávistické střídačce Miloše Říhu.