Hokejisté Znojma ve dvaadvacátém kole Chance ligy porazili doma mančaft Slavie Praha 3:1. Ze středečního debaklu 3:7 na ledě Prostějova se orlí letka oklepala a vyvarovala se zbytečných chyb. Naopak slávisté se stále nemohou probrat a začít se drát tabulkou druhé nejvyšší hokejové soutěže výš.

Znojemští hokejisté (v bílém) vyzvali ve 22. kole Chance ligy tým Slavie Praha. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Úvodní gól vstřelil Slávii kapitán Tomáš Svoboda, kdy domácí využili přesilovku 5:3. Pražané pak vyrovnali ihned po změně stran zásluhou Tomáše Knotka na 1:1, Znojemští však cítili vítězství a na 2:1 zvýšil v sedmatřicáté minutě Lukáš Adámek a tři body pojistil orlům Matěj Šťovíček ve čtyřiapadesáté minutě.

"Kdybychom nedali přesilovku 5:3, tak by na nás padla deka. I když soupeř na startu druhé třetiny srovnal, tak jsme byli lepší," hodnotil lodivod Znojma Václav Baďouček.

Podle něj tým z města nad řekou Dyjí čerpal i z prohry v Prostějově. "Po debaklu se kluci oklepali a vyvarovali se zbytečných chyb," dodal trenér orlů.

Napříč Chance ligou proběhly v posledních týdnech výrazné změny. Celky Zlína i Prostějova vyměnily trenéra, znojemští hokejisté zase pustili několik hráčů, další však přivedli. Odešel třeba Robert Havlát, do konce sezony se ovšem orlům upsal Jan Zahradníček. Dále skončili Lukáš Zukal a Tomáš Pigl. Následně soupisku Znojma rozšířil Slovák Kevin Horváth nebo Daniel Bukač.

"Změny u nás probíhají delší dobu. Doufám, že nám něco přinesou a příští utkání budou mít podobný charakter, jako to proti Slavii," proklamoval Baďouček.

Jeho svěřence čeká následující střetnutí už ve středu na ledě vedoucího celku soutěže z ostravské Poruby. V sobotu pak orli uvítají doma od půl šesté večer mančaft Vsetína. "Není lehkých soupeřů. Víme, že Poruba poráží všechna mužstva napříč soutěží. Můžeme to odehrát v klidu a pokusit se zabodovat. To samé bude se Vsetínem," uzavřel hlavní stratég Jihomoravanů.

"V naší situaci si nemůžeme dovolit to, že jdeme na začátku zápasu na dvě minuty do tří. Ten gól ovlivnil naši hru, i když jsme dokázali vyrovnat. Potom jsme zase lacině inkasovali a s jedním gólem na ledě soupeře jsme mohli těžko vyhrát. Nemůžeme si soupeře vybírat a musíme bodovat proti všem. Bohužel pořád opakujeme podobné chyby a to naše výkony sráží," postěžoval si kouč Slavie Daniel Tvrzník.

