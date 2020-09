Stal se z toho takový každoroční evergreen. „Chceme titul!“ pravidelně zní z útrob sparťanské kabiny před novou extraligovou sezonou. Letošek není výjimkou. Spíš naopak: zatímco v předchozích letech byly mistrovské aspirace poněkud ředěny běžnou omáčkou z frází o probíhající přestavbě mužstva či postupných cílech, tentokrát má pražský klub jasno.

„Kvůli tomu jsme tady,“ říká o titulových ambicích sparťanská šéfka Barbora Snopková Haberová. „Máme fantastické trenérské duo, silný kádr a všichni jsme po loňské sezoně hladoví po úspěchu. Všichni sparťané si tu oslavu zaslouží a my jim můžeme slíbit, že pro to uděláme opravdu vše, co bude v našich silách,“ dodává generální manažerka.

Kolikrát už fanoušci slyšeli podobně romantické volání do boje? Fakta jsou ale pochmurnější: Sparta se z extraligového triumfu radovala naposledy v roce 2007, což je pro tak ambiciózní velkoklub zkrátka a dobře ostuda. Pomineme-li minulý ročník se zrušeným play-off, v předchozích dvou letech Pražané pokaždé ztroskotali v předkole, zatímco v roce 2017 neuhráli ve čtvrtfinále ani jednu výhru proti Kometě. V uplynulé dekádě se Sparta jedinkrát prokousala do finále (2016 proti Liberci).

Posílený kádr

„Tým se podařilo vhodně doplnit, v letním poháru jsme navíc vyzkoušeli několik nadějných hráčů z naší akademie,“ pochvaluje si Miloslav Hořava, polovina už zmíněného „fantastického“ trenérského dua. S kolegou Josefem Jandačem prý po kratším sehrávání nalezli společnou řeč. „Už mohu potvrdit, že hokej vidíme stejně. Nevznikají žádné třecí plochy,“ tvrdí Jandač.

Trenéři mají na povel silný kádr. To potvrzují i bookmakeři sázkových kanceláří, kteří mezi hlavními favority uvádějí Spartu vesměs na druhém místě za tradičně našlapaným Třincem.

„V aktuální konstelaci bude rozhodovat i kvalita širšího kádru, na určité hráčské výpadky a karantény je potřeba se připravit,“ upozorňuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Sparta odstartuje základní část v pátek v 17:15 na ledě Plzně, doma se poprvé představí v neděli od 15 hodin proti Zlínu. O 2 arena bude dle regulí rozdělena do několika sektorů a fanoušci by měli raději dorazit s předstihem. A pochopitelně v rouškách. Koronavirová sezona začíná. Bude i mistrovská?

Ton: Jednáme i s hráči z NHL

Jako hráč slavil se Spartou mistrovské tituly v letech 2006 a 2007, teď touží po stejném úspěchu coby sportovní ředitel klubu. Petr Ton věří, že v libeňské O2 areně se bude bojovat jen o nejvyšší příčky. „S tímto kádrem ani nemůžeme mít jiné ambice. Podle mě jsou ale velkými favority také Liberec a Třinec,“ říká někdejší excelentní kanonýr. K jeho práci patří vytipování vhodných posil. Ton a spol. tak v létě do Sparty přivedli třeba Romana Horáka, Davida Němečka, Ladislava Zikmunda a další hráče. „Koronavirus nás v tomhle směru nijak nepoznamenal, s posilami jsme byli včas domluvení a bez problémů jsme je zapracovali do kádru. Nemuseli jsme nikoho usilovně shánět,“ těší Tona. Na soupisce se však brzy mohou objevit i další jména. Konkurence totiž nelení a dojednává si dočasné angažmá borců ze zámoří, kteří budou během podzimu čekat na opožděný start NHL a AHL. Sparta nikoho takového v mužstvu nemá. „Jsme v kontaktu hlavně s našimi odchovanci, například s Filipem Chlapíkem,“ jmenuje Ton útočníka Ottawy. „Uvidíme, jak se to vyvine, je to věc jednání a pojistky. Do budoucna posílení těmito hokejisty určitě nevylučujeme.“