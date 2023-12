Hokejisté Sparty složili v lázních reparát, Energii oplatili prohru

/FOTOGALERIE/ Prolomit neúspěšnou sérii dvou proher v řadě. To měli za cíl po návratu do KV Arény hokejisté karlovarské Energie. To se nepovedlo. Ve 25. kole totiž dorazil do lázeňského města druhý tým Tipsport extraligy v podání pražské Sparty. Tým z hlavního města potvrdil své kvality, když Západočechy porazil 3:0, když se dvěma zásahy blýskl Miroslav Forman. Tím tak Sparta složila reparát, když v prvním vzájemném duelu prohrála doma s Vary vysoko 2:5.

Do Síně slávy karlovarského hokeje byli před utkáním se Spartou uvedeni Jan Košťál a Petr Kumstát. | Foto: Deník, HC Energie Karlovy Vary, GetPhoto/Martin Salajka