Hokejová Sparta odhalila dvě změny ve svém kádru. V hlavním městě už nebude působit útočník David Tomášek, který využil klauzule ve smlouvě a odchází do nejvyšší švédské soutěže do Färjestadu. Ze Švýcarska naopak míří k Pražanům kanadský obránce Aaron Irving, který má ve svém hokejovém životopise i dvě sezony v extraligovém Litvínově.

David Tomášek se loučí se Spartou a míří do Švédska. | Foto: HC Sparta Praha

„Beru zahraniční angažmá jako další velkou výzvu ve své kariéře. Se Spartou se loučím jenom v dobrém, klukům budu dál moc fandit a věřím, že se zase vrátím. Chtěl bych všem sparťanům poděkovat za dlouhodobou podporu,“ uvedl pro klubový web Tomášek, který v uplynulé sezoně pomohl Spartě 37 kanadskými body.

Další už bude přidávat ve švédském Färjestadu, který bude po Finsku a Rusku Tomáškovým třetím zahraničním angažmá v dospělém hokeji. „Nechtěli jsme Davidovi bránit v tom, aby dál rozvíjel svou skvěle rozjetou kariéru. Využil klauzuli ve smlouvě a my mu samozřejmě přejeme hodně štěstí. Je to pro něj další krok. Doufáme, že se naše cesty jednou znovu protnou,“ řekl k odchodu člen představenstva klubu Tomáš Divíšek.

Prvoligová zkouška i zahraniční soupeř. Spartu čeká sedm přípravných duelů

Ten mohl fanoušky potěšit alespoň posílením defenzivních řad. Sparta se totiž dohodla se sedmadvacetiletým Kanaďanem Aaronem Irvingem, který kromě zámoří nastupoval také v Norsku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku, ale také v extraligovém Litvínově, kde strávil dvě sezony. Zazářil hlavně během svého druhého ročníku v Česku, kdy byl třetím nejlepším střelcem mezi beky a celkem zapsal 25 bodů.

„O Aarona Irvinga jsme měli zájem už v uplynulé sezoně. Je to velice kvalitní bek se zajímavými zkušenostmi, navíc pravák, kterých je nedostatek,“ uvedl k Irvingově příchodu sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

„Věříme, že do našeho týmu skvěle zapadne. Svou kvalitu už v extralize předvedl a další zkušenosti posbíral v předních evropských ligách,“ dodal Divíšek.

Sparta je výzva, říká Gross. Rok bez trénování mu dodal novou chuť do hokeje

Poslední ročník rozdělil Irving mezi Finsko a Švýcarsko. Na severu Evropy posbíral 23 bodů ve 42 zápasech a další bod přidal v jedenácti duelech za Davos. „Moc se těším! Sparta je nejen v evropském hokeji pojem a je mi ctí, že mohu být její součástí," vzkazuje kanadský obránce, který by se měl k mužstvu připojit v průběhu letní přípravy.

Dále se v hokejovém prostředí spekuluje o možném návratu útočníka Filipa Chlapíka i o příchodu obránce Vojtěcha Mozíka ze švédského Rögle. O spojení Sparty a Mozíka už se v minulosti hovořilo, nyní by už to skutečně mělo dopadnout. Chlapík naposledy v dresu Pražanů ovládl bodování základní části a byl jasným tahounem mužstva. Pro Spartu by se jednalo o velké posílení do další sezony.