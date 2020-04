První československou ligu tehdy hrálo rekordních 21 týmů, rozdělených do tří skupin. Pro ilustraci tehdejších poněkud zmatených poměrů: před sezonou nikdo nesestoupil a přibyli tři nováčci (včetně maličké západočeské vísky Holoubkov), po sezoně naopak sestoupilo hned pět mužstev.

Sparta, nuceně hrající pod budovatelským názvem Spartak Sokolovo, rozhodně nepatřila k favoritům, byť jí šéfoval legendární kanonýr Vladimír Zábrodský. Novináři upozorňovali na vysoký věkový průměr týmu kolem 28 let a kousavě psali o mužstvu hokejových důchodců. Komunističtí mocipáni navíc všemožně upřednostňovali armádní ATK Praha.

Jenže Zábrodský a spol. se nedali. Opanovali skupinu A a postoupili do finálové šestice, naopak ATK překvapivě ostrouhalo. Hodně tomu napomohla listopadová bitva s „vojáky“ na vyprodané Štvanici, v níž sparťané prohrávali už 1:4, ale nakonec vyhráli 5:4. Zábrodského vítězná trefa přišla asi půl minuty před koncem.

Sparta mužstvem národa

„Diváci byli nadšeni a do kabin nás odnesli na ramenou. Od toho okamžiku pro ně byla Sparta jakýmsi mužstvem národa, soupeřícím s ATK, mužstvem režimu. Právě pražské hokejové publikum dobře vědělo, odkud vítr vane,“ vzpomínal v knize „Sparta Praha, srdce naše“ obránce (a profesí lékař–porodník) Kristián Cee.

Finálová skupina se hrála v Brně a v Ostravě a semknutá Sparta v ní z pěti duelů čtyři vyhrála. Jen s Českými Budějovicemi ztratila bod za remízu, jinak porazila i obhájce titulu z Vítkovic (tehdy oficiálně Baník Vítkovické železárny Klementa Gottwalda). Týdeník Stadion pak na výkonech nových československých šampionů vyzdvihl skvělou taktiku a obětavost.

„Zranění hráči dohrávali s největším sebezapřením, ale kolektiv si zachoval vysokou morálku až do konečného vítězství,“ napsal Stadion. Například útočník Jan Hanzl absolvoval mač s Vítkovicemi se zlomenou rukou a zpod rozstřižené rukavice mu vykukovala sádra. Přesto dokázal svým gólem rozhodnout o vítězství…

Odměny za první sparťanský hokejový titul v historii klubu byly – plně v duchu doby – víc než skromné. „Mám pocit, že jsme dostali pohár, tepláky a každý asi tři knihy budovatelského typu, jako Jak se kalila ocel. V noci jsme jeli vlakem do Prahy a ty knihy jsme v něm nechali. Když to průvodčí zpozoroval a utíkal za námi, abychom si je vzali, tak jsme zase utíkali my. Před ním a těmi knihami,“ popsal Hanzl s úsměvem tehdejší poměry.

A poznámka na závěr: jen čtyři týdny po udělení titulu začalo ve Švýcarsku mistrovství světa, ale v československé reprezentaci nebyl ani jeden hráč mistrovského mužstva. Soudruzi vládnoucí nad hokejem Spartu vážně moc nemuseli… Nakonec to příliš nevadilo, protože nároďák byl z turnaje po úmrtí Klementa Gottwalda pro „státní smutek“ odvolán.

Mužstvo Sparty v sezoně 1952/1953:

Jiří Hanzl, Vladimír Mangl – Kristián Cee, František Tikal, Zdeněk Ujčík, František Podrázský, Zdeněk Karban – Vladimír Zábrodský, Miroslav Kameník, Miloslav Vecko, Miloslav Pospíšil, Václav Prchal, Jan Hanzl, Zdeněk Ziegler, Josef Kus



Finálová skupina 1. ligy: