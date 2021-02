Potřetí v sezoně se hokejisté Sparty utkali s Karlovými Vary, ale poprvé v pražské O2 areně. Domácí celek potvrdil vynikající formu z posledních týdnů. Výsledek 5:2 znamenal pro vedoucí celek extraligy už šestou výhru v řadě.

První třetina moc zajímavých akcí nenabídla, góly začaly padat až po přestávce. A puky se sypaly do karlovarské branky. Nejdřív brankáře Vladislava Habala zachránila při střele navrátilce z jihu Čech Miroslava Formana tyčka, pak ale přišly rychle za sebou trefy Roberta Říčky a Davida Tomáška chvíli po polovině duelu.

„První půlku zápasu jsme měli tlak, ale nedokázali jsme si vypracovat vyložené šance. Hodně času jsme trávili před soupeřovým brankářem, bylo tam jen pár střel od modré čáry. Až gólem na 1:0 se to trochu zlomilo,“ hodnotil útočník Říčka.

Na hostech bylo znát, že nejsou v ideálním rozpoložení (z posledních sedmi duelů vyhráli jen jeden) a domácího gólmana Matěje Machovského moc nezaměstnávali. Těsně před koncem druhé třetiny se naopak prosadil Roman Horák a bylo vlastně rozhodnuto.

„Bohužel jsme měli špatné vstupy do první a druhé třetiny, kde soupeř mohl odskočit do vedení a výsledek mohl být gólově jiný. Hodně nás ale podržel brankář, kterému patří velký dík. Po vstřelení tří branek už jsme byli klidnější,“ komentoval zápas sparťanský trenér Miloslav Hořava.

V úvodu třetí dvacetiminutovky oživil atmosféru pěstní souboj Davida Němečka s Ondřejem Beránkem. Pak přišli ke slovu znovu střelci.

Z přesilovky gól nepadl

Nejdřív snížil na 1:3 Petr Koblasa, v 52. a 56. minutě se ale radovali opět sparťané: nejdřív Matúš Súkeľ, pak podruhé v zápase Říčka. Poslední slovo však patřilo karlovarskému Tomáši Vondráčkovi.

Zajímavostí je, že všech sedm gólů úterního mače padlo při hře pět na pět. Obávané přesilovkové formace Pražanů se tak tentokrát neprosadily. „Hodně jsme se na jejich přesilovky připravovali, víme, že to je největší zbraň Sparty. Umí to skvěle sehrát, mají tam několik variant. O to víc mě těší, že se nám to podařilo ubránit,“ řekl autor prvního gólu hostů Koblasa.

I tak Sparta soupeře přestřílela 34:22 a získala zasloužené tři body. A to i bez zraněného Vladimíra Sobotky. „Vláďa je zkušený hráč, dá se říct, že celou první přesilovkovou formaci řídí svými přihrávkami. Rozhodně je to pro nás oslabení. Věřím, že se brzy dá do kupy,“ řekl Říčka.

Sparta tak dál vede extraligu o dva body před Třincem, který v úterý deklasoval Vítkovice 7:1 a má jeden zápas k dobru. A právě na ledě Vítkovic se pražský celek představí v pátek.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 31. Říčka (Pech), 32. Tomášek (Košťálek, Rousek), 40. R. Horák (M. Forman, Němeček), 52. M. Sukeľ (Tomášek), 56. Říčka (Buchtele, Košťálek) - 50. Koblasa (Černoch, Kohout), 59. Vondráček (Skuhravý). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5, navíc Němeček - O. Beránek oba 10 min. Bez využití. Bez diváků.