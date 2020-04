V uplynulých dnech už klub oznámil ukončení spolupráce s Kanaďanem Jeremy Blainem a útočníkem Jiřím Smejkalem, který se rozhodl zkusit zahraniční angažmá. O víkendu ve sparťanském dresu definitivně skončil další forvard: Vladimír Růžička mladší si své působení v O2 areně jistě představoval jinak. Ve Spartě vydržel jen rok, odchází bez fanfár.

„S Vláďou a jeho agentem jsme se po dohodě s trenéry v klidu domluvili na ukončení kontraktu. Přejeme mu hodně štěstí v budoucí kariéře,“ uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová na adresu jednatřicetiletého hokejisty, od kterého ve Spartě čekali výrazně víc. Měl patřit k oporám ofenzívy, postupně se ale propadl do třetí až čtvrté formace.

„Slávistické" příjmení

Jeho příchod před rokem přitom vzbudil značnou pozornost. Důvodem nebyly jen Růžičkovy hokejové kvality, ale samozřejmě i slavné příjmení. Jeho otec Vladimír Růžička starší dával jako hráč a později i jako úspěšný trenér a manažer vždy najevo krajní animozitu vůči Spartě, s níž jako vůdčí osobnost Slavie svedl nespočet vypjatých bitev.

„Je to pro mě zklamání. Kdyby šel kamkoliv jinam, vezmu to. Ale proč zrovna Sparta?“ posteskl si Růžička otec, když jeho syn před rokem podepsal kontrakt v Holešovicích.

Růžička mladší je odchovancem Slavie, v jejímž dresu (pod otcovým vedením) získal i titul. Později spolu oba působili v Chomutově a Sparta byla pro ostříleného útočníka prvním samostatným působištěm.

Neslevil z finančních podmínek?

„Beru to v klidu, jsem tady spokojený,“ nechtěl Růžička junior dělat ze svého příchodu do Sparty událost. Spíš se těšil, že se stane lídrem týmu s nejvyššími ambicemi.

To mu ale nevyšlo: odehrál 39 zápasů a zaznamenal 26 bodů (deset gólů a šestnáct asistencí). Několikrát sice ukázal svůj potenciál, celkově ale jeho výkonnost slábla.

„V sezoně se těžko dostával přes další centry do prvních dvou formací, do kterých by se v jiných týmech bez problému probojoval,“ podotkla Snopková Haberová. Růžička tak končí, byť má smlouvu ještě na jednu sezonu. Klub mu údajně nabídl zůstat, pokud sleví z lukrativních finančních podmínek. K dohodě zjevně nedošlo.