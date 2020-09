Už při příchodu k O2 areně od stanice metra bylo znát, že tentokrát je něco jinak. Obří libeňskou halu nějakých dvacet minut před zápasem obléhaly výrazně méně početné davy, než je při extraligových zápasech Sparty zvykem. Ti, kteří ve slunném nedělním odpoledni přece jen zavítali na hokej, kroužili kolem dokola a hledali, kudy vlézt do svého sektoru.

Aréna byla totiž přesně dle předpisů rozdělena do uzavřených úseků, z jejichž hranic (označených výhružnými páskami) nesměl fanoušek vykročit. Diváci měli roušky, fandilo se vsedě. Není divu, že hlavně sparťanskému kotli se to dvakrát nezamlouvalo, což potvrdily nelichotivé pokřiky na adresu předsedy vlády…

Na první domácí zápas Sparty v nové extraligové sezoně nakonec dorazilo přibližně 2500 diváků, v minulém ročníku se přitom průměrná návštěva vyšplhala přes deset tisíc. Tribuny byly truchlivě prořídlé a atmosféra v hale byla po většinu duelu vlažnější než obvykle. Domácí hokejisté ale byli rádi i za to.

„Chci poděkovat divákům, kteří i v této době přišli. Vůbec jsme nečekali, že jich dorazí tolik. Když si vezmu, jak všichni straší, mohlo to být mnohem horší,“ okomentoval trenér Miloslav Hořava nejnižší návštěvu na Spartě v této aréně.

Teď už ale k hokeji: ten včera moc krásy nepobral. Jak bývá zkraje sezony obvyklé, o nasazení nebyla nouze, ale kombinace vázla. Čekání na gól ukončil ve druhé třetině Roman Horák v přesilové hře, vzápětí neproměnil David Tomášek trestné střílení. Ve třetí části využil další vyloučení hostů Andrej Kudrna, v závěru se ještě do prázdné klece Zlína trefil Milan Jurčina.

„Zvládli jsme to, ale bylo to strašně těžké utkání. Kdybychom po první třetině prohrávali 0:2 nebo 0:3, nemohli bychom se divit. Pak už se to vyrovnalo, hrálo se nahoru dolů,“ řekl Hořava.

Další zápas hraje Sparta ve čtvrtek v Karlových Varech.