Zápas vedoucího týmu extraligy se třetím skončil porážkou Pražanů 1:3.

Dohrávka 14. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň, 24. listopadu 2020 v Praze. Hráči Plzně se radují z druhého gólu. | Foto: ČTK / ČTK

Nedobytná O2 arena? To v aktuálním ročníku hokejové extraligy platilo až do včerejšího podvečera: Sparta na domácím ledě ani jednou neprohrála a ze čtyř zápasů měla impozantní skóre 20:2. V úterý ale do metropole zavítala Plzeň a v prestižním souboji prvního se třetím týmem tabulky potvrdila, proč vévodí pelotonu základní části.