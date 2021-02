V pátek rozhodl Lukáš Pech vyrovnaný duel ve Vítkovicích, v neděli v podvečer zkušený útočník zařídil další body pro pražský tým. Tentokrát „jen“ dva: Sparta v O2 areně zdolala kousavé Pardubice až v nájezdové loterii.

Vedoucí tým tabulky tak protáhl vítěznou šňůru už na osm utkání v řadě, byla to ale pořádná fuška. Proti Dynamu museli sparťané několikrát dotahovat ztrátu, vystřídali i gólmana. V závěrečných nájezdech uspěl z celkem deseti střelců jediný Pech.

„Máme za sebou opravdu hodně vyrovnaný duel, ke konci zápasu už rozhodovaly maličkosti. O to víc si výhry vážíme,“ okomentoval nedělní přetahovanou autor dvou branek Tomáš Dvořák.

Nedělní zápas začal pro domácí celek katastrofálně: v úvodní pětiminutovce se prosadili pardubičtí Luboš Horký a Juraj Mikuš a poslali hosty do dvoubrankového vedení. To nevydrželo dlouho, v čase 6:09 snížil Dvořák. Ale ještě před koncem první třetiny se hosté dostali znovu do trháku díky nedávné posile Tomáši Zohornovi.

Do branky nastoupil Salák

To už nevydržel gólman Matěj Machovský, který do dalšího pokračování duelu přenechal místo ve sparťanské kleci Alexanderu Salákovi.

„Hra z naší strany nebyla v první třetině optimální, Pardubice byly hodně silné na puku. Před druhou třetinou jsme tak trochu zamíchali sestavou, ta byla z našeho pohledu nejlepší,“ hodnotil trenér Sparty Josef Jandač. „Za druhý bod v nájezdech jsme velmi rádi, protože se nám v nich doposud úplně nedařilo.“

Ve druhé třetině převzali otěže zápasu Pražané. Ve 33. minutě se podruhé v utkání prosadil Dvořák, který jinak obvykle plní především defenzivní úkoly, a chvíli po něm vyrovnal David Tomášek.

Třetí dvacetiminutovka přinesla Spartě další komplikace, když v 50. minutě využil pardubickou přesilovku Anthony Camara. Domácí ale dokázali znovu vyrovnat díky obránci Adamu Poláškovi. U jeho gólu si už třetí asistenci v utkání připsal produktivní kapitán Michal Řepík.

„Řepa je v našem týmu velmi důležitým článkem, každý zápas nám strašně moc pomáhá. Jsme rádi, jak mu to v sezoně zatím lepí. Teď už má na kontě přes čtyřicet kanadských bodů a věřím, že pro nás i nadále bude velkou oporou,“ chválil Dvořák parťáka.

Další gól už nepadl ani v normální hrací době, ani v prodloužení. Šlo se tak do nájezdů, v nichž si na Saláka nikdo z hostů nepřišel. Pardubického brankáře Konstantina Barulina naopak překonal Pech a Sparta tak se tak udržela v čele tabulky o bod před Třincem.

A právě s Oceláři se utká už v úterý znovu na domácím ledě.

„Bude to nesmírně těžký duel, v obou předchozích vzájemných zápasech se hodně jiskřilo. Myslím, že ani nyní tomu nebude jinak. Třinec je silný soupeř, v útoku má samé špičkové hráče. Pokud ale zopakujeme výkon ze dvou třetin proti Pardubicím, máme velkou šanci uspět,“ uzavřel Dvořák.

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 2:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Tomáš Dvořák (Řepík, M. Forman), 33. Tomáš Dvořák (Řepík), 36. Tomášek (Němeček), 54. Polášek (Řepík, Rousek), rozhodující sam. nájezd Pech - 3. L. Horký (O. Roman, Vála), 5. J. Mikuš (Paulovič, Blümel), 19. T. Zohorna (R. Kousal, Camara), 50. Camara (R. Kousal, J. Mikuš). Rozhodčí: Hradil, Kika - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:1, navíc Camara (Pardubice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.