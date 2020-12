Základ k vítězství dali Pražané už v první části, kterou vyhráli 3:1 a v polovině zápasu vedli dokonce už čtyřbrankovým rozdílem.

„Bylo vidět, že je na naší straně větší chuť a lepší pohyb. Už v Českých Budějovicích jsme hráli dobře a přenesli si to i na Brno,“ pochvaloval si po zápase sparťanský útočník Roman Horák, který se v útoku s Řepíkem a Sobotkou prosadil dvěma góly a jednou asistencí. „Oba to jsou kvalitní hráči, je pro mě čest s nimi hrát. Pracuji pořád stejně, ale teď mi to tam padá víc,“ dodal s úsměvem.

Debut snů

Hodně speciální důvod k úsměvu měl i jeho parťák Tomáš Šmerha. Odehrál svůj první extraligový zápas a připsal si hned premiérový gól, který byl nakonec tím vítězným.

„Ve Spartě hraje každou sezonu spousta šikovných hráčů, od kterých se můžu naučit spoustu věcí. Snažím se odvést co nejlepší práci. Věřím, že jsem trenéry svými výkony nezklamal a řeknu si o další šanci,“ neskrýval nadšení dvaadvacetiletý talent.

„Kotouč se odrazil od soupeřova brankáře zpět do hry. Viděl jsem, že mám šanci dorazit puk do branky, naštěstí se to povedlo. Za gól jsem jedině rád, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli,“ pokračoval skromně.

Jeho premiéru ve sparťanském dresu a hned i gól jistě ocení klubový pokladník Lukáš Pech. „Ten mi to určitě spočítá. Věřím, že to nebude moc drahé,“ smál se.

Další extraligový zápas čeká Spartu v pátek, a to na ledě Vítkovic.